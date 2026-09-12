Poker della Salernitana, il Bari ne fa tre all'Altamura. Triplette per La Gumina e per Chiricò, che lancia il Casarano contro il Barletta. Show del Cerignola, Di Napoli rischia

Si sono disputate ieri 4 gare del girone C di Lega Pro valevoli per la quarta giornata di campionato. Il Bari ne fa tre all’Altamura, la Salernitana quattro al Potenza; triplette per il granata La Gumina (la prima in carriera) e per Chiricò, che lancia il Casarano nel derby contro il Barletta. Tutto facile per il Cerignola: travolto 4-0 il Giugliano, già traballa la panchina di Di Napoli.

Bari, blitz ad Altamura e tre infortunati

Prima vittoria in trasferta per il Bari, 9 punti in classifica dopo quattro turni. Abbattuto l’Altamura con un perentorio 3-0. Galletti avanti già al 14′ con Maggiore, due minuti più tardi il risultato è sul 2-0 per il raddoppio di Darboe. Ordinaria amministrazione per la squadra di Rastelli, che al 32′ approfitta di un errore in impostazione del portiere avversario Perucchini, per archiviare la pratica con la rete di Butic.

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Impegnato anche Cerofolini: l’estremo difensore del Bari ha festeggiato il rinnovo fino al 30 giugno 2030 con un’ottima prestazione. Le uniche note stonate in una serata di festa, gli infortuni occorsi a Burgio (uscito al 36′ del primo tempo) e Celli (a sua volta sostituito al 22′ della ripresa) e i problemi fisici accusati da Darboe, tirato via da Rastelli nell’intervallo.

Tris La Gumina, Salernitana rigenerata

La Gumina bussa tre volte e rivitalizza la Salernitana, alla prima vittoria stagionale dopo i soli 2 punti ottenuti nelle prime tre uscite stagionali. Battuto un buon Potenza con un pirotecnico 4-2, davanti a oltre 10.000 spettatori. Contestato il presidente Iervolino, che ha tenuto un lungo discorso alla squadra dopo la conferenza stampa dell’amministratore delegato Pagano, il quale ha riferito la vicina chiusura del ciclo societario del patron granata.

In campo la Salernitana non ha sbagliato ancora. Imponente l’avvio di gara. Subito un gol annullato a D’Ursi, poi sblocca Celiento al 6′ e La Gumina raddoppia all’8′. Il Potenza rischia il terzo gol, ma accorcia al 12′ con De Marco, grazie a un doppio errore difensivo granata di Anastasio e Galeotti. Prima dell’intervallo, la Salernitana scappa di nuovo, ancora con La Gumina con una conclusione all’incrocio dei pali. Nella ripresa Selleri riporta in partita i lucani (ancora un errore di Galeotti), ma al 16′, La Gumina cala il tris personale e il poker di squadra con un mancino imprendibile. C’è anche il tempo per un gol fantasma di Petrungaro: pallone sulla linea di porta o poco oltre, l’arbitro dopo la revisione Fvs lascia proseguire.

LPS

Chiricò-show, Cerignola a valanga

Negli altri due incontri, show di Cosimo Chiricò in Casarano-Barletta 3-1: tripletta del funambolico attaccante dei salentini, che sblocca una partita difficile al 37′. Nella ripresa Coccia pareggia per gli ospiti, ma Chiricò ne fa altri due trasformando anche un calcio di rigore. Tutto facile per il Cerignola contro un Giugliano in crisi: traballa la panchina di Di Napoli. Boccadamo cala l’asso dalla distanza, Perlingieri raddoppia al 15′. I campani restano in 10 per il rosso a Cimmaruta in avvio di ripresa e incassano le altre due reti avversarie da Kurti (32′) e Meli (38′).