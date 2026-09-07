Vincono tutte le big: bene Brescia, Livorno, Spezia e Reggiana. Rallenta ancora la Salernitana all'Arechi, prima vittoria del Savoia. Senza reti Pescara-Ravenna nel girone B.

Si sono giocate ieri 16 partite della terza giornata del campionato di Lega Pro. Vincono le big Brescia, Livorno e Reggiana, rallenta ancora la Salernitana (1-1 nel derby con la Cavese), mentre la Juventus Next Gen non va oltre lo 0-0 interno con la Pergolettese. I risultati.

Brescia e Cittadella a punteggio pieno, frena la Next Gen

Il Brescia è a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Gli fa compagnia il Cittadella, l’unica a reggere il ritmo delle rondinelle, che ieri si sono imposte 1-0 contro il Desenzano: a segno De Maria al 15′ del primo tempo per l’1-0 finale. In vetta il Cittadella, grazie al 2-1 al Lumezzane: micidiale uno-due in partenza con le reti di Barberis e Falcinelli nei primi 7′ di gioco. Mancini ha accorciato le distanze in chiusura di tempo, ma il fortino dei veneti ha retto fino al 90′, anche grazie all’inferiorità numerica dell’avversario (doppio giallo a Boffelli al 29′ della ripresa).

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Non va oltre lo 0-0 la Juventus Next Gen, fermata in casa dalla Pergolettese, ma comunque ancora imbattuta in campionato (2 pareggi e una vittoria). Un gol annullato dall’FVS ai bianconeri nel primo tempo (a Melegoni), innocuo il rosso rimediato dallo juventino Corradi in pieno recupero.

Equilibrio nel girone B, Reggiana e Livorno in vetta

Nel girone B, 5 squadre a 7 punti dopo le prime tre giornate. Tra queste c’è la Reggiana, che dà seguito al blitz di Gubbio piegando a domicilio il Vado, al primo stop stagionale. In 12′ la partita è già chiusa: segnano Portanova e due volte Sipos per gli emiliani, di Carlini al 31′ la rete dei liguri.

Anche il Livorno risponde presente e con un guizzo di Mawete, al 4′ della ripresa, si impone sull’Atalanta U23. Nel gruppone c’è lo Spezia, che dopo la paura iniziale riesce a ribaltare la Sambenedettese nella ripresa con la rete di Bright e l’autogol di Gigli sull’inzuccata di Capomaggio. Inutile l’iniziale vantaggio marchigiano ad opera di Sgarbi.

Salernitana a passo lento, ok Savoia

Nel girone C continua a passo lento la stagione della Salernitana, appena 2 punti sui 9 a disposizione. L’Arechi continua a essere un tabu per i granata di Cosmi, che dopo la sconfitta col Sorrento non va oltre l’1-1 nel derby con la Cavese: Llano, al primo gol con la Salernitana, illude i suoi; Peretti al 28′ della ripresa porta il risultato sull’1-1.

Prima vittoria in campionato per il Savoia di patron Emanuele Filiberto, che si impone sul campo dell’Altamura: tutto nel primo tempo, con le reti di Martina al 7′ e Tumbarello al 30′. In vetta alla classifica del girone la strana coppia Potenza-Sorrento. Entrambe a punteggio pieno: i lucani la spuntano sul Monopoli con un gol di Selleri alla mezzora; il Sorrento aveva già fatto il suo a Giugliano sabato sera.

LPS

Blitz Carpi, senza reti Pescara-Ravenna, bene il Cerignola

Nel girone A, vittoria del Carpi a Zanica contro l’Albinoleffe: decide Montipò al 36′. Blitz del Dolomiti Bellunesi in casa della Giana Erminio: 2-1 firmato dall’ex Milan Sia al 42′ della ripresa, dopo le reti di Nucifero per i padroni di casa e di Clemenza per gli ospiti. Tris dell’Ospitaletto all’Arzignano: 3-1, Nanni illude, Galuppini, Gobbi e Stefanoni regalano tre punti ai lombardi.

Nel girone B, il Grosseto batte 2-0 la Torres con le reti di Ampollini e Fabri. Pescara e Ravenna impattano sullo 0-0, mentre il Perugia la spunta nel recupero con Kabashi contro uno stoico Pineto, a segno in avvio con Forte e ripreso da Canotto. Nel girone C, il Cerignola si prende il derby espugnando lo Zaccheria di Foggia in 21′: reti di Boccadamo e Perlingieri. Termina in parità il derby campano Casertana-Scafatese: 2-2, apre Novella, chiude Volpicelli, nel mezzo la doppietta del casertano Manconi.