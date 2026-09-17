Spezia solo al comando del girone B di Lega Pro. Alle spalle dei liguri Reggiana e Ravenna, bene il Livorno, blitz dell'Atalanta U23 che inguaia Boscaglia e la Sambenedettese

Non si ferma la marcia dello Spezia, che domina la classifica del girone B di Lega Pro dopo le prime 5 giornate: 3-0 sul campo del Perugia, annichilito dalla forza della squadra di Marco Turati. Resistono alle spalle Ravenna e Reggiana, il Livorno a fatica si impone sul Vado, cede l’Ostiamare. A rischio la panchina di Roberto Boscaglia, sconfitto con la sua Sambenedettese dall’Atalanta U23.

Spezia solo al comando, Ravenna e Reggiana inseguono

Si sono disputate ieri le 10 partite in programma per la 5^ giornata del girone B di Lega Pro. Il turno infrasettimanale ha lasciato in eredità le conferme di Spezia, Reggiana e Ravenna e il tonfo interno del Perugia. Perde pure l’Ostiamare di De Rossi, mentre l’Atalanta U23 la spunta sul campo della Sambenedettese avvicinando Roberto Boscaglia all’esonero.

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In vetta al girone B c’è lo Spezia, grazie al tris rifilato al Perugia. Al “Curi” una sola squadra in campo, quella di Turati, salita a 13 punti (4 vittorie e un pareggio nelle prime 5 partite). In 4′, a fine primo tempo, Limonelli e Bright ipotecano il successo, legittimato nel finale dal terzo gol di Mazzocchi.

Alle spalle della capolista ci sono un’emiliana, la Reggiana e una romagnola, il Ravenna. La squadra di Tesser surclassa la povera Vis Pesaro, ancora sul fondo della classifica: 4-1 il risultato finale con le doppiette di Portanova e Sipos (gol della bandiera di Konate, sul 4-0, per i pesaresi). Risponde presente anche il Ravenna, che piega le resistenze dell’Ostiamare di Daniele De Rossi. Basta un gol di Tenkorang, al 36′ del primo tempo, per mettere in cascina altri tre punti pesanti: sono 11 quelli delle più dirette inseguitrici dello Spezia.

LPS

Tanti gol nel turno infrasettimanale

Gol ed emozioni in Livorno-Vado 3-2, Grosseto-Campobasso 2-2 e Sambenedettese-Atalanta U23 2-3. Il Livorno va avanti con Malagrida, prodotto del vivaio del Vado, ma subisce il pareggio e il sorpasso dei liguri in soli 9′: segnano Vita dal dischetto e Ferro, su due ingenuità difensive dei labronici. Nella ripresa Aramu e Bonassi rimettono le cose a posto.

A Grosseto non bastano due reti di vantaggio ai padroni di casa per vincere la partita. Sblocca subito Damiani, raddoppia Tosi al 23′, ma da metà ripresa inizia la rimonta dei molisani: segna Corbo e Stoppa, al 95′, fa 2-2. Blitz dell’Atalanta U23 sul campo della Sambenedettese, che a ore potrebbe esonerare Roberto Boscaglia: apre Levak, illusorio pareggio di Camigliano, poi Diao e De Nipoti inseriscono il turbo e Nicoli rende solo meno pesante il passivo.

LPS

I risultati degli altri incontri

Negli altri incontri, 1-1 tra Latina e Guidonia: Baez per i pontini e pareggio di Tonetto al 92′. Stesso risultato in Pineto-Forlì: avanti gli ospiti con Scaccabarozzi, pareggia Alessandretti tutto nel primo tempo. La Torres si impone 2-1 sulla Pianese: Di Stegano e Scotto, nel mezzo il momentaneo pareggio di Bellini. Infine 1-1 tra Pescara e Gubbio: Parigi rimonta Podda.