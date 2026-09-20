Rinascita Bari, battuta la capolista Sorrento, beffa Savoia, la Salernitana torna a correre

Il Bari vince lo scontro al vertice piegando l'imbattuto Sorrento con Butic, la Salernitana la spunta con Celiento contro il Giugliano. Frena ancora il Catania, beffato il Savoia

Si sono disputate le prime 8 partite della 6^ giornata del campionato di Lega Pro, ben 7 nel girone C. Vittorie per Bari, contro la capolista Sorrento, e Salernitana, che per la prima volta in stagione non subisce gol. Il Catania e la Casertana non vanno oltre lo 0-0, Savoia beffato nel finale dal Casarano. I risultati.

Il Bari va, capolista al tappeto

Il Bari ha riacceso le speranze di raggiungere la vetta del girone C di Lega Pro, piegando a fatica la capolista Sorrento, alla sua prima sconfitta stagionale dopo 7 vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Il primato, ora, è distante due lunghezze. Una buona notizia dopo quella, pessima, arrivata dalla Procura di Bari, che continua a chiedere il fallimento del club dei De Laurentiis per problematiche di natura finanziaria.

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La vittoria è arrivata grazie alla rete di Butic a 5′ dal 90′: gran giocata di Darboe, che ha portato palla quasi fino al limite dell’area, scaricandola all’ex attaccante della Casertana, bravo a battere a rete nonostante la marcatura. Mantovani, al suo 2° gol stagionale, aveva aperto le danze nel primo tempo, di Starita il momentaneo pareggio dei costieri a inizio ripresa. Proteste del Sorrento per un dubbio tocco di mani di Elia in area, non ravvisato dall’arbitro. Gran protagonista il portiere biancorosso Cerofolini con almeno due salvataggi decisivi.

La Salernitana c’è, primo clean sheet stagionale

Batte un colpo pure la Salernitana, che si impone di misura contro un arcigno Giugliano, sicuramente in ripresa rispetto alla squadra arrendevole vista all’opera nelle prime giornate. I granata di Serse Cosmi si sono imposti con una rete di Celiento al 15′ del primo tempo. Il difensore, arrivato dal Casarano con uno scambio con Matino, s’è preso la scena davanti agli oltre 10mila dell’Arechi.

Fa notizia il primo clean sheet stagionale di Galeotti, che aveva sempre subito gol quest’anno. Ottima anche la prestazione di Tascone a centrocampo e di Villa sulla corsia sinistra. In ombra le punte Lescano e La Gumina, che aveva iniziato benissimo la sua esperienza in granata con una tripletta contro il Potenza.

LPS

Catania frena ancora, Savoia beffato

Il Catania continua a stare sulle montagne russe, alternando risultati prorompenti, come il 4-0 al Picerno, a uno striminzito 0-0 interno contro il Barletta, che rimette in discussione la panchina di Emilio Longo. Fischi del pubblico etneo all’indirizzo di squadra e proprietà. Beffa per il Savoia del principe Emanuele Filiberto. Dopo l’assedio del primo tempo, gli oplontini riescono a battere l’insuperabile Farroni con il guizzo di Meola, ma nel finale, il subentrato Knezovic riporta la parità e salva il Casarano dalla sconfitta.

Negli altri incontri, 0-0 per la Casertana sul campo del Cerignola e 1-1 tra Cosenza e Scafatese (Clemente per i silani, Emmausso per gli ospiti). Si è giocato anche nel girone B con l’anticipo Forlì-Torres 1-1: vantaggio sardo con Di Stefano, pareggio romagnolo di Coveri.