L’Inter U23 ferma il Sorrento, Nepi regala il pari al Savoia di Emanuele Filiberto

Frenano le prime della classe nell'undicesima giornata di Serie C: Cittadella ko a Brescia, 1-1 interno per lo Spezia. L'Inter U23 non va oltre il pari, ko l'Atalanta U23

Risultati interessanti ieri nell’undicesima giornata del campionato di Lega Pro. Cade il Cittadella capolista del girone A, sul campo del Brescia. Frena lo Spezia, che comanda il girone B, in casa contro il Latina. Non brillano Atalanta U23 e Inter U23: ko gli orobici, pareggio interno per i nerazzurri di Vecchi. Il Savoia evita la sconfitta grazie a Nepi. I risultati.

Prime della classe a passo lento

Si sono giocate ieri altre dieci gare dell’undicesima giornata del campionato di Lega Pro. Spicca la caduta della capolista Cittadella sul campo del Brescia, che accorcia il suo divario dalla vetta. Nel girone B rallenta lo Spezia prima della classe, cade ancora l’Atalanta U23, mentre Alfredo Aglietti comincia malissimo l’esperienza sulla panchina della Vis Pesaro travolta in casa dal Ravenna. L’Inter U23 rimedia contro il Sorrento ed evita la sconfitta.

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Le prime a passo lento. Il Cittadella inciampa nello scontro diretto col Brescia, lo Spezia rallenta in casa col Latina, in un match caratterizzato da due espulsioni, una per parte. Un gol di Silvestri a 20′ dalla fine rilancia le ambizioni di primato del Brescia, che batte 2-1 il Cittadella e accorcia a -5 in classifica sui rivali, al 2° stop stagionale. A segno anche Rizzo Pinna per le rondinelle e Ndrecka (2° gol di fila) per il Cittadella, nel primo tempo.

Lo Spezia non va oltre l’1-1 interno contro il Latina. Mateju porta avanti i liguri al 15′ del primo tempo, a inizio ripresa Di Serio si fa espellere e lascia lo Spezia in dieci, ne approfitta il Latina che pareggia subito con Plescia e poi perde Marenco per somma di ammonizioni. In dieci contro dieci il risultato non cambia più.

LPS

Ravenna forza 4, debutto shock per Aglietti a Pesaro

Approfittando del rallentamento dello Spezia, il Ravenna rosicchia due punti alla capolista del girone B, portandosi a –6 dalla vetta con un poker senza storia inflitto alla Vis Pesaro, che ieri presentava in panchina Alfredo Aglietti, all’esordio dopo l’esonero di Andrea Gennari.

Debutto shock per l’ex allenatore di Verona ed Entella: al 27′ il risultato è già sullo 0-3, in virtù delle reti romagnole di Lonardi e Maggio (doppietta). Anche due gol annullati al Ravenna nel primo tempo. Nella ripresa Tenkorang arrotonda il punteggio. Ottava sconfitta stagionale per la Vis Pesaro, sempre più ultima con 4 punti in classifica.

LPS

Atalanta U23 e Inter U23, sabato amaro

Turno di campionato deludente per Atalanta U23 e Inter U23. I giovani orobici si fanno rimontare e battere dal Campobasso, che era reduce dal pesante 1-5 rimediato contro il Perugia. De Nipoti illude l’Atalanta U23, Bifulco pareggia già nel primo tempo e al 13′ della ripresa Coccia mette la freccia e regala tre punti d’oro ai molisani del presidente Rizzetta, sempre interessato ad acquistare il Napoli.

L’Inter U23 continua a peccare di continuità e soffre tra le mura amiche. A Monza, dopo il ko di sabato scorso contro il Monopoli, arriva un pareggio in rimonta contro il Sorrento, che continua a restare in scia di Potenza e Bari. Si decide tutto nella ripresa: sblocca Starita per i costieri, pareggia il solito Zuberek (5° gol in 3 partite) per i nerazzurri.

Esonerato Bonatti, Lucarelli pensa alle dimissioni

Negli altri incontri, nel girone A il Treviso batte il Dolomiti Bellunesi, che a fine partita esonera Andrea Bonatti. I veneti si impongono 2-1 con le reti di Brigati e Romeo, nel mezzo il gol di Lewis. Blitz del Carpi sul campo dell’Alcione Milano, avanti con Rolfini e ribaltato dalla doppietta di Figoli.

Nel girone B, la Sambenedettese batte il Livorno e apre la crisi dei labronici: Cristiano Lucarelli pensa alle dimissioni. Stabile e Nicoli nei primi 12′ portano avanti i marchigiani, accorcia Gabbiani nella ripresa, ma non basta al Livorno. Nel girone C, 1-1 tra Savoia e Cosenza: tutto in due minuti, Pascalau per i silani e Nepi per i campani. Vince la Scafatese, in dieci per tutta la ripresa (rosso a Toscano): 1-0 firmato Brunet.