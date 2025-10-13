Serie C: Donnarumma blinda il primato della Salernitana, Luciani fa volare il Ravenna contro la Samb

Un gol di Capomaggio a Monopoli tiene in vetta la Salernitana, a +3 sul Benevento (4-0 all'Altamura). II Lecco accorcia a -4 dal Vicenza, il Ravenna sempre al comando nel girone B.

La Salernitana si conferma al comando del girone C grazie al blitz compiuto a Monopoli: gol di Capomaggio, preziose le parate di Donnarumma. Vince ancora il Ravenna, che espugna San Benedetto del Tronto e riaffianca l’Arezzo in vetta nel girone B. I risultati delle partite di domenica.

Salernitana salda in vetta, poker Benevento

Non hanno regalato grosse sorprese le 14 gare della nona giornata del campionato di Lega Pro disputate domenica. A partire dalla Salernitana, che bissa il 3-2 alla Cavese con la vittoria in esterna sul complicato campo del Monopoli. Splendida la segnatura di Galo Capomaggio, che Raffaele ha voluto fortemente a Salerno dopo averlo allenato l’anno scorso a Cerignola.

Il centrocampista italo-argentino ha preso palla distante dalla porta del Monopoli, ha superato in dribbling prima Battocchio e poi Bizzotto e con un destro in diagonale ha beffato Piana regalando i tre punti alla Salernitana. Al resto ha pensato Donnarumma, che ha regalato al reparto difensivo un prezioso clean-sheet sbarrando la sua porta a Imputato, pericoloso nel finale con una soluzione da lontano.

Con questa vittoria la Salernitana comanda ancora le operazioni nel girone C, mantenendo inalterata la distanza dal Benevento secondo: ieri i sanniti si sono sbarazzati senza problemi del Team Altamura, abbattuto con un perentorio 4-0 (a segno praticamente tutti gli attaccanti giallorossi, da Salvemini su rigore a Lamesta, passando per Manconi e per il subentrato Mignani).

Favola Ravenna, Ascoli a valanga

Nel girone B continua la favola del Ravenna. I romagnoli, neo-promossi in Lega Pro, tengono botta all’Arezzo e lo riaffiancano in vetta grazie alla vittoria di misura ottenuta contro la Sambenedettese. In una splendida cornice di pubblico (circa 9.000 spettatori presenti), il Ravenna ha vinto la partita con la rete di Luciani al 22’ del primo tempo, legittimando un ottimo avvio di gara.

La squadra di Marchionni ha poi difeso il vantaggio in una ripresa disputata prevalentemente nella metà campo ravennate, con la Samb spinta dal suo pubblico alla ricerca del pareggio, che è maturato in pienissimo recupero con Sbaffo, ma annullato per un’irregolarità dell’attaccante. Tre punti d’oro per il Ravenna, che tiene a bada l’Ascoli vittorioso a valanga contro il Pontedera: 5-0, reti di Rizzo Pinna, D’Uffizi (doppietta), Milanese e Corazza.

Lecco e Brescia rispondono al Vicenza, super Casarano

Nel girone A, il Lecco ha risposto al Vicenza contenendone la fuga: 1-0 sul campo dell’Albinoleffe, decide Furrer al 17’ del primo tempo. Fa bene anche il Brescia, dopo tre pareggi di fila: De Maria e Di Molfetta piegano la Pro Patria. Torna il sorriso al Cittadella: 1-0 alla Triestina, guizzo di Diaw al 41’ della ripresa. L’Ospitaletto piega l’Arzignano: 2-1, rigore di Bertoli, raddoppio di Gobbi e gol di Lakti nel recupero.

Nel girone B, Michele Pazienza salva la panchina pareggiando 0-0 a Pesaro con la sua Torres. Nel girone C, show del Casarano che si aggiudica il derby pugliese con un secco 3-0 al Cerignola: doppietta di Chiricò e Zanaboni. Un rigore di Fischnaller regala tre punti d’oro al Trapani, in casa della Cavese (a rischio Prosperi). Nel finale Simonetto fa volare l’Atalanta Under 23: 2-1 a Cosenza, vantaggio nerazzurro con Misitano e momentaneo pareggio di Achour per i silani.

Senza reti Potenza-Latina (il potentino D’Auria si fa parare un rigore da Mastrantonio). Perde ancora il Siracusa, all’ottavo stop stagionale: 0-1 contro il Sorrento, rete di D’Ursi, pesante contestazione nel post-partita. Il Picerno, intanto, ha esonerato il tecnico Claudio De Luca dopo il ko interno con la Casertana. In attesa del sostituto squadra affidata a Guido Di Deo.