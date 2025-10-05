Ternana: il regalo per la festa dei 100 anni arriva col Pineto, l’Ascoli è una corazzata

Gli umbri festeggiano il centenario, l'Ascoli prende gol dopo 7 giornate ma schianta il Bra (4-1). Lecco sciupone: rimontato dallo 0-2 a Verona

Il sabato di Lega Pro sorride al Vicenza, che senza giocare si tiene stretto il primo posto e oggi può allungare battendo l’Alcione Milano. La Ternana festeggia il centenario battendo in rimonta il Pineto. Nel girone B si conferma l’Ascoli: 4-1 al Bra. Nel girone C si rialza il Crotone, in attesa della Salernitana. I risultati di ieri.

Ternana, centenario con vittoria

Come festeggiare i 100 anni di vita se non con una vittoria, pazza, in rimonta, ma meritata. La Ternana conquista i tre punti battendo il Pineto, dopo essere stata colpita a freddo. Riorganizzate le idee sono arrivati i gol del 2-1 che vale il quinto posto in classifica, anche se l’Arezzo capolista è distante 8 lunghezze.

Il Pineto la sblocca alla prima occasione: angolo di Bruzzaniti, difesa umbra immobile, Postiglione ringrazia e insacca di testa. Alla mezzora il pareggio della Ternana: filtrante di Tripi per Leonardi, che vince un rimpallo con Menna e col destro segna l’1-1.

Nella ripresa la squadra di Liverani continua a macinare gioco, Tonti evita il 2-1 di Dubickas, ma respinge male la conclusione di Ferrante, che diventa preda del compagno di reparto, lesto a segnare il gol vittoria. La Ternana potrebbe dilagare nel finale, ma Ndrecka e Orellana falliscono i loro tentativi.

Ascoli dilagante, ma becca gol dopo 7 giornate

Nel girone B è l’Ascoli la migliore antagonista dell’Arezzo capolista (7 vittorie e 21 punti all’attivo in 8 giornate). I marchigiani annientano il povero Bra, trascinati dalla doppietta di Gabriele Gori, arrivato in prestito dall’Avellino la scorsa estate. L’attaccante chiude definitivamente i giochi raddoppiando il gol di Rizzo Pinna a fine primo tempo e trasformando il rigore del 4-0 al quarto d’ora della ripresa (di D’Uffizi il momentaneo 3-0).

Fa notizia il gol al 94’ di Chiabotto per il Bra, non per il risultato finale, quanto per la fine dell’imbattibilità di Vitale: il portiere bianconero ha subito la prima rete stagionale dopo 7 giornate di porta inviolata. Quarta vittoria di fila dell’Ascoli, che insegue l’Arezzo a una sola lunghezza di distanza.

Fonte: LPS

Lecco rimontato, il Vicenza ringrazia la Virtus Verona

Il Lecco si butta via a Verona nonostante due reti di vantaggio. La Virtus rimonta e pareggia all’89’ lasciando il Vicenza in vetta alla classifica, con una gara in meno: oggi la squadra di Gallo potrebbe allungare portandosi a +4 sul Lecco, a bersaglio con Metlika in avvio di gara e con Sipos su rigore al 36’ del primo tempo.

Nella ripresa la riscossa virtussina è affidata a Zarpellon, che accorcia le distanze al 13’. La formazione di Fresco ci crede e al 44’, col subentrato Pagliuca, pareggia i conti per la felicità del Vicenza e la disperazione del Lecco. Non ne approfitta l’Union Brescia, che non va oltre lo 0-0 interno contro la Pergolettese (due legni colpiti dalle rondinelle).

Gli altri risultati del sabato di Lega Pro

Vittoria della Giana Erminio sul Lumezzane: 2-1 in rimonta con doppietta di Akammadu (la rete decisiva al 93’) dopo il gol di Rolando per gli ospiti. Senza reti Renate-Cittadella, con i veneti in crisi. Di gol ne sono stati segnati quattro nel 2-2 di Campobasso-Vis Pesaro (Nicastro e Vezzoni per i marchigiani, nel mezzo la doppietta di Bifulco), mentre la Sambenedettese ha espugnato il “Vanni Sanna” di Sassari con i guizzi di Eusepi e Konate: a rischio la panchina di Pazienza. Nel girone C, pareggio di rigore tra Atalanta U23 e Foggia: apre Cortinovis per i locali, recupera Ilicic per i pugliesi. Tris del Crotone al Picerno: Zunno, Gomez e un rigore di Murano.