Serie C, l'Inter U23 imita la prima squadra: ko col Cittadella dopo sette risultati utili consecutivi

Si ferma la marcia dei nerazzurri di Stefano Vecchi, battuti in casa dal Cittadella. Al Perugia torna il sorriso, Tesser esordisce alla guida della Triestina con una sconfitta.

Tra sabato e ieri l’Inter ha rimediato due sconfitte: a quella, pesante, incassata dai “grandi” di Chivu contro il Napoli ha fatto seguito il flop interno dell’Under 23, superata di misura dal Cittadella. Interrotta la marcia positiva di 7 risultati utili di fila. Finalmente Perugia: torna Tedesco e i grifoni riprendono a vincere. Sfortunato l’esordio di Tesser alla Triestina.

Inter, tre giorni di buio, perde pure l’Under 23

Dopo l’Inter a Napoli, anche l’Inter Under 23 ha perso in campionato. Si è interrotta ieri sera al “Brianteo” di Monza, casa dei nerazzurri di Lega Pro, la striscia positiva che durava da 7 giornate. Merito del Cittadella, decisamente in risalita dopo le difficoltà iniziali, al terzo successo di fila.

A decidere l’incontro il tocco sottomisura di Salvi, in anticipo su Calligaris, sull’assist di Vita, al 27’ della ripresa. Fino a quel momento se c’era una squadra che meritava il vantaggio era proprio quella di Manuel Iori, sfortunata nel colpire una traversa con Amatucci nel primo tempo e un palo di Rabbi nella ripresa.

Sotto di un gol, i ragazzi di Stefano Vecchi si sono riversati in attacco alla ricerca del pareggio, ma si sono dovuti scontrare sui due legni colpiti da La Gumina nel giro di tre minuti. La sconfitta di ieri non pregiudica la classifica dell’Inter Under che rimane ottima: 4° posto alle spalle di Vicenza, Brescia e Lecco. Giovedì appuntamento di Coppa contro l’Ospitaletto.

LPS

Finalmente Perugia, Tesser ritorno amaro

Oltre a Inter Under 23-Cittadella si sono disputati altri due incontri dell’undicesima giornata di Lega Pro. C’era grande attesa a Perugia per il ritorno di Giovanni Tedesco, terzo allenatore stagionale dei grifoni dopo Cangelosi (esonerato) e Piero Braglia, che si è dimesso in seguito al ko a Pineto dopo la settima sconfitta di fila, la quinta della sua gestione.

Il ritorno di Tedesco è coinciso con il ritorno alla vittoria: 2-0 al Livorno, sempre più in crisi (Formisano traballa e rischia l’esonero). Un successo meritato per gli umbri, costruito sulle reti di Kanoutè e Montevago e su una prestazione finalmente all’altezza del blasone e delle ambizioni del club.

Nel girone A si è disputata pure Dolomiti Bellunesi-Triestina. Sfortunato il ritorno di Attilio Tesser sulla panchina degli alabardati battuti di misura nel finale di gara. Ai trentini è bastato un rigore di Clemenza al 34’ della ripresa.