Playoff di C, la Juve Next Gen passa ma che paura, ok anche il Casarano, i verdetti e gli accoppiamenti

Nel primo turno dei playoff di C, passa la Juve Next Gen (2-2 con la Vis Pesaro): mercoledì affronta la Pianese. Avanti Casertana e Casarano, fuori il Trento

Sono iniziati ieri i playoff di Serie C con le 9 partite del primo turno della fase a gironi. La Juventus Next Gen con un pareggio contro la Vis Pesaro passa al secondo turno, colpaccio del Casarano a Monopoli. Avanti il Crotone, fuori il Trento. I verdetti e gli accoppiamenti del prossimo turno.

Juve Next Gen al 2° turno con un pareggio

La Juventus Next Gen ha fatto leva sulla classifica e sul fattore campo per superare il primo turno dei playoff di Serie C: è bastato un 2-2 contro la Vis Pesaro per accedere al secondo turno. Mercoledì affronterà la Pianese, di nuovo tra le mura amiche (i bianconeri hanno chiuso il campionato al 5° posto, i toscani sono arrivati sesti).

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Juventus subito avanti con Pagnucco, il sostituto di Puczka sulla fascia sinistra: al 14’, l’esterno sorprende Pozzi con un destro rasoterra. Nella ripresa arriva immediato il raddoppio: al 3’, Faticanti prende la mira e dai 25 metri fulmina il portiere della Vis Pesaro.

Con orgoglio i marchigiani avviano la loro rimonta all’8’, quando Nicastro insacca su un cross proveniente dal fondo. La Juventus rallenta troppo e al 21’ incassa il 2-2: ancora Nicastro, segna la sua doppietta personale sull’uscita a vuoto di Mangiapoco. I bianconeri, però, sono bravi ad addormentare il gioco e non rischiano più nulla fino al triplice fischio.

Mercoledì c’è la Pianese, che ieri ha eliminato la Ternana dalla competizione. A Piancastagnaio, i toscani sono rimasti in 10 a fine primo tempo per il rosso diretto a Sussi (sbracciata su un avversario). Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, la Pianese si è portata in vantaggio con Coccia, poi il pareggio dal dischetto di Pettinari, che non è bastato agli umbri per ribaltare il fattore campo.

LPS

Colpaccio Casarano, avanza la Casertana

Il colpo di giornata lo fa il Casarano, che da neopromossa in Serie C vola al secondo turno, aggiudicandosi il derby pugliese contro il Monopoli, eliminandolo dai playoff con un secco 2-0 in trasferta. Deludente la squadra di casa, che al 25’ è già sotto di due gol, segnati da Ferrara e Grandolfo. Innocua la reazione nella ripresa, il Casarano gestisce il vantaggio e vola al secondo turno dove affronterà il Cosenza, arrivato 4° in campionato.

Negli altri due confronti del girone C, la Casertana la spunta sull’Atalanta Under 23 con un gol di Saco (1-0), mentre al Crotone basta l’1-1 in casa contro il Cerignola: apre Musso al 6’, autorete di Groppelli in pieno recupero. Nel secondo turno la Casertana, (5^ in campionato), ospita il Crotone (6°).

LPS

Trento flop, Cittadella avanti a fatica

Nel girone A, il Cittadella va avanti 2-0 (doppietta di Rabbi), poi si fa riprendere dall’Arzignano (Nanni e Bernardi) e rischia grosso nel recupero: finisce 2-2, passano i veneti che al secondo turno incroceranno il Lumezzane (0-0 con l’Alcione Milano) al Tombolato. Flop del Trento, eliminato dalla Giana Erminio che la spunta 2-1 in trasferta: apre Vitale, raddoppia Samele, Chinetti accorcia le distanze. Al secondo turno derby lombardo Lecco-Giana Erminio.

Nell’altro incontro del girone B, il Pineto fa il suo dovere ribaltando il Gubbio passato in vantaggio con La Mantia a metà primo tempo. Nella ripresa la rimonta degli abruzzesi con D’Andrea e un super-gol di Schirone (2-1). Al secondo turno entra in gioco il Campobasso (4°) che ospiterà il Pineto tra le mura amiche.