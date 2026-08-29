Bari che incubo a Barletta, Casarano che impresa con il Giugliano, rimonta batticuore nel recupero

Si è aperto il sipario sulla seconda giornata del campionato di Lega Pro: tracollo Bari a Barletta, il Picerno vola in vetta, a Casarano è già Patierno-mania. I risultati

Si sono disputate ieri le prime 5 partite della seconda giornata del campionato di Lega Pro. Quattro anticipi nel girone C, con il sorprendente 3-0 del Barletta al Bari e la rimonta in pieno recupero operata dal Casarano ai danni del Giugliano, steso da un super Cosimo Patierno. Bene anche il Picerno, in testa alla classifica.

Bari, che tonfo, il Barletta fa la storia

Il sipario sulla seconda giornata del campionato di Lega Pro si è aperto ieri con 5 anticipi, che hanno regalato risultati a sorpresa ed emozioni forti. L’epilogo più clamoroso è sicuramente il tonfo del Bari, che dopo l’esordio vincente ma poco convincente contro la Cavese (3-0), ha rimediato una sonora sconfitta nel derby contro il Barletta: 3-0 per i biancorossi neo-promossi in Serie C.

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L’ultima sconfitta dei galletti contro il Barletta risaliva a 37 anni fa. Straordinaria la prova di Mateus Da Silva, uno dei protagonisti della cavalcata in Serie C dello scorso anno: doppietta per il brasiliano con il fisico da granatiere, nel mezzo la sfortunata autorete di Cocetta al 12′ della ripresa che ha abbattuto il tentativo di rimonta del Bari.

Bum bum Patierno, Casarano in rimonta

Arrivato da pochi giorni, Cosimo Patierno ha subito conquistato il cuore dei tifosi del Casarano, estasiati dalla doppietta dell’attaccante acquistato dall’Avellino, entrato a metà ripresa e autore dei due gol che hanno consentito ai pugliesi di ribaltare il risultato contro un ottimo Giugliano.

Casarano avanti con Zanellato, che poi segnerà anche il gol del momentaneo 2-2. In pieno recupero nel primo tempo il pareggio di Esposito, quindi il sorpasso del Giugliano ad opera di Balde e 3-2 di Forciniti, all’88’. Partita finita? No, perché al 91′ e al 94′ due lampi di Patierno in area campana regalano i tre punti al Casarano.

LPS

Picerno in vetta, Vado indenne a Piancastagnaio

In testa alla classifica del girone C di Lega Pro c’è il Picerno: dopo il 3-2 al Savoia, i lucani si sono imposti anche in trasferta, ad Agropoli, contro la Scafatese, altra formazione proveniente dalla Serie D. Le reti di Abreu nel primo tempo e di Samuel Pugliese a dieci minuti dalla fine della partita regalano altri tre punti ai rossoblù, che volano al comando in attesa delle altre partite.

Pronto riscatto per la Cavese, che si rialza di slancio dopo il ko a Bari e travolge il Cerignola, che si era sbarazzato del Cosenza all’esordio, tra le mura amiche. L’esperto Cionek apre le danze in chiusura di primo tempo, a inizio ripresa Gambale pareggia i conti, ma i metelliani ne hanno di più e con Macchi e Fusco si aggiudicano la contesa conquistando la prima vittoria in campionato. Pari senza reti a Piancastagnaio tra Pianese e Vado (toscani in 10 dal 37′ per l’espulsione del portiere Pezzolato).