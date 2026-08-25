La Salernitana perde ancora all'Arechi dopo il ko in Coppa: il Sorrento fa festa. Caratese beffata al 98', colpaccio del Foggia a Crotone, parità in Reggiana-Ravenna (con 3 legni)

La Salernitana crolla nuovamente all’Arechi dopo il flop in Coppa Italia: il Sorrento si porta a casa i tre punti all’esordio in campionato. Beffa per la Caratese di Michele Caratese sconfitta al 98′ dal Dolomiti Bellunesi. Colpaccio del Foggia a Crotone, il big match Reggiana-Ravenna termina in parità (1-1 e tre legni).

Salernitana altro flop, il Sorrento fa festa

Con i posticipi di ieri sera è stato completato il programma della prima giornata del campionato di Serie C. Risultati sorprendenti, come quello maturato sul campo della Salernitana, che dopo il ko in Coppa Italia contro la Scafatese, perde nuovamente all’Arechi: il Sorrento fa il blitz nel finale.

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Beffati Cosmi e i 14.000 tifosi salernitani, eppure sono stati i granata a portarsi in vantaggio con un calcio di rigore procurato e trasformato da Lescano a metà primo tempo. Immediata la reazione dei costieri con una zampata sotto porta del neo-arrivato Starita. Nella ripresa l’equilibrio è stato spazzato via dal forcing del Sorrento, che ha messo alle corde la Salernitana fino a trovare il 2-1 all’88’ con un colpo di testa di Cargnelutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Reggiana-Ravenna, due gol e tre legni

Archiviata la festa per l’arrivo in città e in squadra di Ronaldinho, il Ravenna di Mandorlini ha esordito in campionato con un pareggio prezioso ottenuto sul campo della Reggiana, retrocessa dalla Serie B la passata stagione. Il giallorosso Zaro colpisce una traversa al 25′, ma è la Reggiana a passare per prima: al 31′, punizione di Portanova e deviazione vincente di Battistini, a sorprendere la difesa romagnola, che rischia poco dopo sul palo di Bertagnoli.

Un altro legno lo colpisce Girma a inizio ripresa, il Ravenna resiste all’urto e all’86’ riesce a trovare la rete del pareggio: azione da corner, Spini raccoglie un pallone vagante e con una conclusione precisa infila il pallone alle spalle di Furlan. Nel recupero gli ospiti sfiorano addirittura la vittoria, ma finisce 1-1.

Caratese beffata al 98′ dal Dolomiti Bellunesi

Sempre nel finale di partita si è decisa la sfida del girone A tra la Folgore Caratese, al debutto nel campionato di Lega Pro, e il Dolomiti Bellunesi, al secondo anno di fila in terza serie. A Zanica, nello stadio che ospita le gare interne dell’Albinoleffe, vista l’indisponibilità dell’impianto di Carate Brianza, oggetto di diatriba tra il presidente Michele Criscitiello e l’amministrazione comunale, la spuntano gli ospiti al 98′.

Accade tutto nel secondo tempo. Sono i trentini a sbloccare il risultato con Cossalter a inizio frazione. A metà tempo arriva il pareggio di D’Amico, ex Avellino e Foggia, uno dei volti nuovi della Folgore Caratese, rimasta in 10 al 25′ per il rosso a Balzano (ne arriverà un altro per Spalluto dopo il gol ospite) beffata in pienissimo recupero dalla rete del difensore Gobetti, che regala la vittoria al Dolomiti Bellunesi.

LPS

Colpaccio Foggia, Livorno e Altamura di misura

Negli altri tre incontri di serata, nel girone B il Livorno si è imposto al 90′ con una rete di Mawete, in rimonta contro la Torres, avanti al 30′ con Di Stefano e ripresa da Di Carmine al 45′. Nel girone C, exploit del Foggia appena tornata in Serie C per effetto della riammissione dopo la retrocessione in D e la mancata iscrizione della Ternana: a Crotone la decide Petito al 23′ del primo tempo. Vittoria di misura anche dell’Altamura: 1-0 al Monopoli firmato Simone al 15′ della prima frazione.