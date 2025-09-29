La Salernitana si salva al 95’ a Casarano ma viene raggiunta in vetta dal Benevento, l’Inter U.23 non si ferma più

Quirini nel recupero salva i granata che vengono raggiunti in vetta dal Benevento. Poker di vittorie per i nerazzurri, Lecco in testa al girone A

L’Inter Under 23 ha preso il ritmo giusto: quarta vittoria consecutiva e terzo posto in classifica. Il Lecco guida il girone A da imbattuto, nel girone C il Benevento agguanta in vetta la Salernitana, salva al 95’ sul campo del Casarano. I risultati delle gare di ieri in Lega Pro.

L’Inter Under 23 cala il poker, nerazzurri terzi

E sono quattro: l’Inter Under 23 cala il poker di vittorie consecutive espugnando il campo del Lumezzane, avvicinandosi a tre punti dal primo posto, in attesa del Vicenza, in campo stasera. Spinaccè ha subito sbloccato l’incontro, i nerazzurri hanno sfiorato più volte il 2-0 con La Gumina e Topalovic e una volta in superiorità numerica hanno incredibilmente subito il pareggio dei padroni di casa. Ma a un quarto d’ora dal termine ha risolto ancora Spinaccè.

Lumezzane in dieci per il rosso rimediato da Paghera alla mezzora del primo tempo, ma capace comunque di rientrare in partita al 23’ della ripresa con il rigore trasformato da Malotti, complice un’ingenuità di David in marcatura su De Marino. L’Inter Under 23 ha avuto la forza e il coraggio di riprendere in mano le redini della partita e al 29’ ha rimesso il muso avanti: tiro di Kamatè rimpallato dalla difesa avversaria sui piedi di Spinaccè, che di collo pieno insacca alle spalle di Drago.

La Salernitana si salva al 95′ a Casarano

Che spavento per la Salernitana, che ha rischiato il secondo ko di fila in soli quattro giorni, rimediando al sorpasso del Casarano con il gol del 2-2 segnato da Quirini al 95’. Partita pazza in terra pugliese, campani avanti con un calcio di rigore di Ferrari (fallo di Cajazzo su Anastasio) e più volte vicini al raddoppio, poi messi alle corde da un Casarano vispo e in salute, reduce dalla rimonta col Sorrento (pareggio su rigore di Chiricò al 102’).

Malcore, in tap-in, pareggia i conti alla mezzora, Donnarumma tiene in piedi la Salernitana, che al 3’ della ripresa si ritrova sotto per la rete di Millico (conclusione precisa, imprendibile per il numero uno granata). Il Casarano difende strenuamente il vantaggio, Chiorra si esalta sulle conclusioni di Ferrari e Ferraris, ma nulla può al quinto di recupero sul tiro di Quirini che vale il definitivo 2-2.

Benevento e Lecco in vetta, rammarico Brescia

In vetta nel girone C è derby campano. Salernitana affiancata dal Benevento, che si sbarazza facilmente di un Trapani incerottato e vola in testa alla classifica. Accade tutto nel primo tempo: Manconi segna il 4° gol stagionale facendosi trovare pronto sotto porta, poi al 40’ Pierozzi arrotonda il risultato con un colpo di testa. Il Benevento potrebbe dilagare nella ripresa con Lamesta e Carfora, ospiti pericolosi solo nel recupero con un tiro di Celeghin respinto da Scognamillo sulla linea di porta.

A guidare la classifica del girone A è il Lecco, che in attesa del posticipo del Vicenza, si stacca dai veneti e si prende la testa solitaria con 17 punti in 7 giornate. Contro la Giana Erminio, però, arriva uno 0-0 striminzito, al termine di una partita bruttina ed equilibrata. Mastica amaro, invece, il Brescia, che rimane al terzo posto recuperato in extremis dalla Virtus Verona: vantaggio bresciano ad opera di Di Molfetta su rigore, pareggio di Toffanin al 97’.

Rimonte di Albinoleffe e Arzignano, il Catania frena ancora

L’Albinoleffe, sotto di due gol in casa col Novara (Da Graca e Collodel nei primi 7’), ribalta e vince la partita con la doppietta di Lombardi e un gol di Sarr al 91’. Blitz del Dolomiti Bellunesi sul campo della Pergolettese avanti con Dore al 15’; Alcides pareggia e un’autorete di Aidoo regala i tre punti agli ospiti. Pareggio con gol in Trento-Arzignano: Giannotti e Chinetti lanciano i padroni di casa, ripresi da Lanzi e da Boffelli (al 90’) per il 2-2 finale. Tris della Triestina al Renate: Kljajic si sblocca, Ionita raddoppia e Gunduz chiude i giochi.

Nel girone C il Cerignola ferma sullo 0-0 il Catania (2 punti in 3 partite). La Casertana sfrutta la doppia superiorità numerica e stende il Crotone allo Scida: rete di Proia al 19’ della ripresa. Pari senza reti in Latina-Team Altamura, la Cavese si rialza e batte il Monopoli in trasferta con le reti di Macchi e Sorrentino a cavallo dei due tempi. Vittorie di misure del Potenza (1-0 all’Atalanta U23, rete di Castorani) e del Cosenza (1-0 a Siracusa, gol di Mazzocchi).