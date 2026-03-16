La Juve Next Gen si salva ma il Forlì alza la voce per un rigore negato al 95’

La Juventus NG esce indenne da Forlì, che protesta per un rigore non assegnato. Vicenza e Benevento, Serie B vicina. la Salernitana cambia padrone

Ieri si sono giocate 14 partite della 32esima giornata del campionato di Lega Pro. Stasera il Vicenza potrebbe festeggiare la promozione in Serie B in caso di vittoria contro l’Inter Under 23. Nel girone C, il Benevento conferma i 12 punti di vantaggio sul Catania e vede ancora più da vicino il ritorno in cadetteria. Nel girone B, l’Arezzo frena e l’Ascoli ne approfitta: marchigiani a -2 dalla vetta. Juventus Next Gen fermata sul 2-2 a Forlì, che reclama un rigore al 95′. I risultati.

Vicenza, festa pronta, Triestina in D

Festeggiamenti pronti in casa Vicenza per la promozione in Serie B dei biancorossi. Manca soltanto una vittoria per chiudere anzitempo il discorso, considerati i 17 punti di vantaggio sul Brescia a 7 giornate dalla fine del campionato per la squadra di Fabio Gallo.

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Dovesse battere l’Inter Under 23, in uno stadio “Menti” tutto esaurito, il Vicenza conquisterebbe l’aritmetica promozione in Serie B. Nel girone A c’è già un’ufficialità: la retrocessione in Serie D della Triestina. Gli alabardati hanno disputato un campionato a parte per le note vicende societarie e la penalizzazione di 23 punti in classifica che non ha consentito ai friulani di battersi per la salvezza: il ko interno contro la Pro Vercelli sancisce l’addio al professionismo con 6 giornate di anticipo.

Benevento, manca poco, il Catania si rialza

Al Benevento manca sempre meno per festeggiare il ritorno in Serie B. I campani hanno regolato la pratica Foggia senza particolari problemi (1-0, gol di Tumminello al 18’) e conservano i 12 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Catania, che nel finale, con Casasola, l’ha spuntata sul campo del Team Altamura, dopo una rete annullata in pieno recupero ai pugliesi per un fuorigioco contestato.

Di Tacchio per il Catania e poi Curcio per l’Altamura avevano sigillato il risultato sull’1-1, mentre a Benevento, la squadra di Floro Flores gestiva le operazioni contro un Foggia sempre più nel baratro: 10^ sconfitta di fila, 5° ko in 5 gare per Michele Pazienza.

LPS

L’Arezzo frena, Ascoli a -2 dalla vetta

Sicuramente più serrata la corsa alla promozione diretta nel girone B, dove l’Arezzo s’è visto rosicchiare altri due punti dall’Ascoli, alla 6^ vittoria consecutiva. Gli amaranto sono stati fermati sull’1-1 dal Perugia, rischiando la sconfitta dopo il gol di Montevago (4° gol nelle ultime 3 giornate) annullato dal pareggio di Tavernelli. Solo un punto in 3 gare per la capolista.

Alle sue spalle continua a correre l’Ascoli, che però ha una partita in più dell’Arezzo e dovrà riposare a causa del forfait del Rimini. Intanto il 3-1 a Gubbio con doppietta su rigore di Gori e gol di Oviszach (bella la rete di Di Massimo per gli umbri) vale il -2 in classifica.

Juve Next Gen indenne a Forlì, ma i romagnoli urlano

Sempre nel girone B, la Juventus Next Gen esce indenne dal campo del Forlì, impattando sul 2-2. La gara si accende a metà primo tempo dopo il palo di Bruganello per i bianconeri e il vantaggio dei padroni di casa con un destro al volo di Coveri. Guerra e Deme sfiorano l’1-1 prima dell’intervallo, poi al 15’ della ripresa, il fallo di De Risio su Savio consente a Puczka di pareggiare su rigore.

Il Forlì rimette la testa avanti al 27’, con Franzolini lesto a ribadire in rete dopo la traversa colpita in rovesciata da Selvini. Dopo un salvataggio sulla linea di Gunduz sullo scatenato attaccante romagnolo, al 33’ la Juventus Next Gen pareggia con Anghelè, che approfitta di una respinta corta di Martelli sulla conclusione di Oboavwoudo. Nel finale il contatto tra Bruganello e Trombetta non è sanzionato con il rigore, tra le proteste del Forlì.

LPS

Salernitana ok a Crotone, Casertana in rimonta, bene il Cittadella

Nel girone A, vittoria del Cittadella contro il Dolomiti Bellunesi, avanti con Pittino, ma ribaltato da Bunino e Diaw (al 94’) per il 2-1 finale. Il Lumezzane si impone di misura sulla Pro Patria: 1-0, decide Ghillani. La Virtus Verona non riesce a regalare una vittoria al presidente Fresco, reduce dalla scomparsa della madre: due rigori di Cernigoi e Fabbro rimontati da Bonetti e Karlsson (2-2). Nel posticipo il Lecco non va oltre lo 0-0 contro il Novara.

Nel girone C, la Salernitana espugna Crotone con un gol di Achik in apertura di ripresa. Intanto la società cambia padrone: Danilo Iervolino ha firmato un preliminare di vendita, il nuovo proprietario sarà Cristiano Rufini, imprenditore romano impegnato nel campo dei servizi digitali e della cybersecurity. Rocambolesco 3-2 in Cerignola-Sorrento: Ruggiero apre per i padroni di casa, D’Ursi pareggia su rigore e Gambale riporta avanti gli ofantini, ripresi da un’autorete di Cretella nella ripresa. Ancora Gambale per la vittoria dell’Audace.

La Casertana ribalta il Monopoli nel finale con una doppietta di Butic, dopo il rigore trasformato da Longo. Termina 1-1 la sfida salvezza tra Picerno e Trapani: Abreu per i lucani e il solito Winkelmann per gli ospiti.