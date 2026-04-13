Juve Next Gen, boom del tedesco Licina e vittoria, flop Inter U.23, riscatto Salernitana

La Juventus Next Gen vede il 4° posto più vicino dopo l'1-0 al Guidonia. L'Arezzo resiste al comando, la Salernitana ringrazia il baby Boncori, Casertana terza

Si sono disputate ieri 15 gare della 36esima giornata del campionato di Lega Pro. La Juventus Next Gen piega di misura il Guidonia tra le polemiche per un rigore negato nel recupero. L’Arezzo riprende l’Ascoli al primo posto battendo il Livorno. La Salernitana si riscatta con il giovane Boncori, Casertana al terzo posto. I risultati.

Juve NG, 4° posto vicino, il Guidonia protesta

La Juventus Next Gen batte di misura il Guidonia (1-0) e tiene vivo l’obiettivo quarto posto ancora a portata di mano (il Campobasso è a 2 punti dai bianconeri quinti). Ma il Guidonia è stato un osso duro per i ragazzi di Brambilla, che hanno rischiato in apertura di gara sul guizzo di Spavone sventato da Van Aarle sulla linea di porta.

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Più vibrante la ripresa che si apre con l’FVS richiesto dalla Juventus NG per un presunto fallo di Frascatore su Guerra non ravvisato dall’arbitro. Al 15’, matura il gol vittoria: sinistro potente di Licina telecomandato all’incrocio dei pali, niente da fare per Stellato.

In pieno recupero l’episodio che ha fatto infuriare il Guidonia: Bruganello e Sannipoli vanno in rotta di collisione in area bianconera, i laziali chiedono il calcio di rigore, ma l’arbitro Esposito di Napoli, anche dopo la revisione al monitor, decide di sorvolare, negando il penalty (decisione corretta) tra le proteste del Guidonia.

LPS

Arezzo-Ascoli, senza esclusione di colpi, Pontedera in D

Prosegue il testa a testa al primo posto tra l’Arezzo e l’Ascoli. Dopo il 3-0 dei marchigiani sul campo del Forlì, è arrivata ieri la risposta dell’Arezzo, che ha piegato 2-0 il Livorno, con le reti di Ionita e Varela, riconquistando il primato: le due squadre sono a pari punti, a quota 74, ma in virtù degli scontri diretti a favore, dovesse terminare così il campionato verrebbe promosso l’Arezzo, mentre l’Ascoli andrebbe a disputare i playoff.

Alle spalle delle prime due della classe, con 4 punti di svantaggio, c’è il Ravenna, che non potrà agguantare il primo posto nelle ultime due giornate di campionato, poiché dovrà rispettare il turno di riposo per il forfait del Rimini. Intanto ieri battendo il Pontedera in terra toscana con un gol di Da Pozzo ha spinto i granata di Piero Braglia in Serie D: aritmetica la retrocessione all’ultimo posto.

LPS

Riscatto Salernitana, Casertana terza

Il girone C parla campano. Il Benevento gioca stasera contro la Cavese e festeggerà al “Vigorito” la promozione in Serie B conquistata la scorsa settimana. Poi dietro al Catania (atteso a Crotone), sale la Casertana, terza dopo il 4-1 inflitto al Cerignola: è bastato solo un tempo alla squadra di Coppitelli per travolgere l’Audace, battuto dalla doppietta di Girelli, dalla rete di Llano e dalla punizione di Butic (rete della bandiera ofantina di D’Orazio).

In attesa del Cosenza, che chiuderà il programma sul campo del Picerno, la Casertana sale al terzo posto e la Salernitana al quarto: vittoria dei granata che la spuntano al 93’ contro il Trapani con un gol del giovane Boncori. Siciliani a un passo dalla Serie D, avanti con un rigore di Celeghin ma rimontati e battuti nella ripresa dai gol di Ferrari e Boncori.

LPS

Inter U23, altro flop, quattro gol nel derby umbro

Nel girone A, continua il momento no del Cittadella battuto in casa dal Trento: 3-1, le firme di Dalmonte, Giannotti e Pellegrini, inutile il momentaneo 1-2 di Bunino. Tris dell’Ospitaletto all’Albinoleffe: 3-0, reti di Nessi, Guarneri e Gobbi. Exploit dell’Arzignano in casa dell’Inter Under 23: basta un gol di Cariolato.

Nel girone B, termina 2-2 il derby umbro tra Ternana e Perugia: Capuano e Ferrante illudono le fere riprese da Bacchin e Montevago. Ora l’attenzione passa alle vicende extra-campo con l’attesa ricapitalizzazione della famiglia Rizzo, rimane viva l’ipotesi fallimento per il club rossoverde. Netta vittoria della Vis Pesaro ai danni del Carpi: 3-0 con gol di Giovannini e doppietta di Jallow.

Nel girone C, l’Atalanta Under 23 piega 2-0 il Monopoli grazie a Misitano e Cissè. Il Giugliano riprende l’Altamura nel finale con Zammarini, dopo il vantaggio pugliese ad opera di Grande. Blitz del Casarano che espugna il campo del Latina con Grandolfo e un rigore di Chiricò (di Lipani la rete pontina). Uno a uno tra Foggia e Siracusa: apre Arditi per gli ospiti, rimedia Tommasini. Il Potenza travolge il Sorrento: 3-0, apre Siatounis, poi D’Auria ed Erradi arrotondano il risultato.