Monopoli-Foggia, arrestati in campo incappucciati dopo invasione sul prato, primi verdetti in C

Alcuni ultras del Foggia invadono il campo a Monopoli e tentano di aggredire i calciatori rossoneri: un arrestato. Virtus Verona, Pro Patria e Trapani in D

Si è giocato ieri il penultimo turno del campionato di Lega Pro nel girone A e nel girone C. Cade ancora l’Inter Under 23, sconfitto a Gorgonzola dalla Giana Erminio: playoff lontani. Retrocedono Virtus Verona e Pro Patria, che si aggiungono al Pontedera e alla Triestina. Nel girone C, invasione di campo dei tifosi foggiani a Monopoli: un arrestato, satanelli a un passo dai dilettanti.

Foggia vicino alla D, invasione di campo dei tifosi rossoneri

Il Foggia è sempre più vicino alla retrocessione in Serie D e i suoi tifosi perdono la pazienza, scrivendo un’altra pagina triste della storia del club rossonero. Alcuni sostenitori foggiani presenti al Veneziani, ad assistere al derby contro il Monopoli, vinto dai padroni di casa con un gol di Fall nella ripresa, hanno scavalcato le transenne del settore ospiti incappucciati e hanno fatto irruzione in campo, nel tentativo di aggredire fisicamente qualche calciatore del Foggia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Credit: Lps

Gli atleti e la quaterna arbitrale sono scappati all’interno degli spogliatoi, uno degli ultras foggiani, dopo aver rifilato un pugno a uno steward, è stato braccato dalle forze dell’ordine e arrestato. Nel giro di pochi minuti è stata ristabilita la calma, i calciatori sono rientrati in campo per terminare la partita (si stava disputando il recupero del secondo tempo).

Con la sconfitta di ieri, il Foggia, nonostante il cambio societario, rimane al terzultimo posto, ma perde altro terreno dal Giugliano quartultimo, ora distante 9 punti: se la distanza tra le due squadre dovesse essere superiore agli 8 punti dopo l’ultima giornata di campionato, retrocederà la peggio classificata, senza passare dai playout, che rischiano di non essere disputati nemmeno nel girone C.

LPS

Inter U23, ko a Gorgonzola, playoff lontani

L’Inter Under 23 perde sul campo della Giana Erminio, che la scavalca in classifica e allontana i nerazzurri dalla qualificazione ai playoff. A una giornata dalla fine della stagione regolare, l’Inter è a 2 lunghezze dall’Albinoleffe e dall’Arzignano, nono e decimo in classifica a 50 punti. Per accedere agli spareggi per la promozione in B, la squadra di Stefano Vecchi dovrà necessariamente battere il Brescia e sperare nella mancata vittoria di una tra Albinoleffe e Arzignano e della Giana Erminio a 49 punti.

Secondo ko di fila per l’Inter U23, il terzo nelle ultime 5 uscite. La Giana vince la partita con un gol per tempo: sblocca Samele poco dopo la mezzora del primo tempo e raddoppia Galeandro in pieno recupero su rigore, dopo l’intervento dell’FVS. Deludenti i nerazzurri, si salvano in pochi: Cocchi e Topalovic su tutti.

LPS

Virtus Verona, Pro Patria e Trapani in Serie D

Epilogo amarissimo per Virtus Verona, Pro Patria e Trapani, tutte retrocesse in Serie D con una giornata di anticipa. Vanno ad aggiungersi a Triestina e Pontedera. Retrocede in D la Virtus Verona dopo 8 anni di fila in Lega Pro. Avrebbe dovuto battere a domicilio l’Alcione Milano per tenere viva la speranza salvezza, ma non è andata oltre l’1-1: subito Patané per i veronesi, pareggio di Morselli a inizio ripresa.

Va giù anche la Pro Patria, battuta in casa dall’Arzignano: 2-3 per i veneti, con doppietta di Nanni e rete di Lanzi; di Renelus (1-1) e Orfei (2-3) le reti bustocche. Termina il calvario del Trapani, 48 punti sul campo e 23 in classifica: decisivo il ko incassato a Cosenza, 1-0 firmato da Mazzocchi a metà secondo tempo.

LPS

Brescia 2°, Catania pari striminzito, crollo Casertana

Nel girone A, il Brescia regola 2-0 il Dolomiti Bellunesi con le reti di Marras e Mercati e blinda il 2° posto. Due punti in più del Lecco, fermato sul pari dal Lumezzane, qualificato ai playoff: 2-2, doppietta di Konatè per i padroni di casa, Iori su rigore e Ghillani per il Lumezzane. Rocambolesco 3-3 in Trento-Renate, scontro diretto per il 4° posto: segna subito Chinetti per i trentini, Anelli e Karlsson ribaltano il risultato, Capone su rigore ristabilisce la parità, poi segnano Calì per il Renate e Benedetti per il Trento, avanti di un solo punto sui rivali.

Il Cittadella rialza la testa dopo due ko di fila: blitz a Novara firmato da Pavan (0-1). Tris dell’Albinoleffe alla Triestina: De Paoli fa doppietta, Ambrosini arrotonda il risultato (3-0). La Pergolettese pareggia 0-0 a Vicenza e si salva. Vittoria di misura della Pro Vercelli: 1-0 all’Ospitaletto, gol di Satriano.

Nel girone C, tutto ancora aperto per il 2° posto. Il Catania ritrova Toscano in panchina, ma non la vittoria: 1-1 contro il Potenza, sbloccano gli ospiti con D’Auria, pareggia Cicerelli su rigore. Etnei a +3 sulla Salernitana, che supera 2-1 il Picerno con le reti di Lescano e Achik, momentaneo pari di Pugliese (lucani salvi dopo il pessimo inizio di stagione).

Crolla la Casertana, battuta 2-0 sul campo del Latina, a segno con Lipani e con Parigi su rigore. Il Crotone è sicuro 6° con il 2-1 a Casarano: Zunno e Musso per i pitagorici, Cajazzo tra le due reti ospiti. Per l’ultimo posto nei playoff si sfidano l’Altamura (1-1 a Cerignola, Vitale per gli ofantini, Rosafio per gli ospiti) e l’Atalanta U23 (1-1 a Potenza contro il Sorrento avanti con Sabbatani e ripreso dal rigore di Cissè al 90’). Il Giugliano vede la salvezza con il gol di Volpe al 100’ contro il Benevento già promosso in B (a segno con Mignani). Speranza playout per il Siracusa: 1-1 in casa contro la Cavese, reti di Orlando e Sbaffo e -2 dal Foggia, ma servirà un miracolo per evitare la retrocessione diretta in D.