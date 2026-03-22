Serie C: il Brescia non segna più, la Casertana batte l'Atalanta U23, rischio rinvio per la Juve Next Gen

Terzo 0-0 di fila per il Brescia, il Vicenza continua a vincere. La Juventus NG pareggia col Gubbio, si va verso il rinvio contro la Ternana per le nazionali. Colpo Casertana.

Si sono disputate ieri 11 partite della 33esima giornata del campionato di Lega Pro. Il Brescia non sa più segnare (e vincere) e non va oltre lo 0-0 interno con l’Ospitaletto. Il Vicenza, già promosso, ha ancora fame: 3-1 sul campo del Renate. La Juventus Next Gen pareggia col Gubbio, ma potrebbe non giocare la prossima a Terni. Il Ravenna batte il Livorno e si rimette in marcia, colpaccio Casertana in casa dell’Atalanta Under 23. I risultati.

Brescia, 4^ gara senza gol e vittorie, il Vicenza vince ancora

Il Brescia continua ad arrancare e anche i suoi tifosi iniziano a spazientirsi. Eloquenti i cori pronunciati ieri, durante il derby contro l’Ospitaletto, all’indirizzo di Eugenio Corini e della squadra: “Corini quando vinciamo?”. Per la quarta partita di fila le rondinelle non sono riuscite a segnare, terzo 0-0 consecutivo e oggi il Lecco potrebbe avvicinarsi a -2 dal secondo posto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tante le defezioni per Corini, costretto a giocare senza 10 assenti. Innocuo il forcing operato dal Brescia, soprattutto nella ripresa. Ha retto il fortino dell’Ospitaletto che mette un altro mattoncino salvezza nella sua classifica, salendo momentaneamente a +3 sulla zona playout (ma potrebbe non disputarsi lo spareggio tra quintultima e la Pro Patria penultima, a causa dell’ampio divario in classifica, superiore a 8 punti).

Ha ancora tanta fame, invece, il Vicenza, che dopo aver festeggiato la promozione in Serie B con largo anticipo, si è preso altri tre punti (25^ vittoria stagionale) espugnando il campo del Renate, passato in vantaggio con Karlsson nel primo tempo, ma travolto dalla doppietta di Zonta e dal gol di Stuckler per il 3-1 biancorosso.

LPS

Juve NG pari e rinvio con la Ternana

La Juventus Next Gen inanella il secondo 2-2 di fila e rimonta due gol al Gubbio strappando almeno un punto agli umbri tra le mura amiche, per il 6° posto in classifica. La Mantia porta avanti gli ospiti a metà primo tempo, Podda, a inizio ripresa, li illude di avercela fatta, ma i bianconeri di Brambilla avviano la rimonta col solito Puczka, glaciale dal dischetto e con il colpo di reni di Guerra, in pienissimo recupero.

Quasi certo, invece, il rinvio della gara del 29 marzo in programma contro la Ternana, a causa degli impegni delle nazionali che coinvolgono soprattutto i calciatori juventini. L’ufficialità è attesa a inizio settimana, se così fosse per la Ternana sarebbe il secondo rinvio consecutivo dopo quello dovuto al ritiro del Rimini dal campionato. Un’occasione buona per il neo-tecnico Fazio, subentrato in panchina lo scorso turno di campionato al posto di Liverani, per prendere confidenza con la squadra.

LPS

Colpaccio Casertana, Atalanta U23 al tappeto

Colpaccio della Casertana a Caravaggio, sul campo dell’Atalanta Under 23, piegata con una rete per tempo, in chiusura delle due frazioni. Continua il momento positivo dei campani, che agguanta il Cosenza al 4° posto in classifica, in attesa del match dei silani.

L’Atalanta Under 23 spreca tanto in avvio di partita con Manzoni e Vavassori, poi vengono puniti dalla sfortunata deviazione del difensore spagnolo Navarro, che manda in rete il pallone calciato da Pezzella sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa gioca meglio la Casertana, che nel finale rimane in dieci per l’espulsione di Kontek (fallo su chiara occasione da rete su Cissè), ma riesce ugualmente a raddoppiare e a vincere la partita in contropiede con il gol di Kallon, fresco di convocazione con la Sierra Leone.

LPS

Il Ravenna si rialza, Pineto in rimonta, bene il Campobasso

Nel girone A, vittoria della Giana Erminio contro la Pergolettese: 2-0 con reti di Vitale e Galeandro. Il Lumezzane ferma sul pari la Pro Vercelli: al Piola apre Carosso per i padroni di casa, gol ospite di Deratti al 94’.

Nel girone B, il Ravenna torna a vincere piegando a domicilio il Livorno: reti di Fischnaller e Bani. La Pianese agguanta il Pontedera in pieno recupero con Ongaro, dopo il sorpasso ospite con due difensori (Cerretti e Sapola) e l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Sussi, tutto nella ripresa.

Il Pineto espugna Carpi con Pellegrino e Borsoi ribaltando l’autorete di Tonti. Vince anche il Campobasso, 2-0 al Forlì, decidono Lancini e Sarr nel finale di gara. Guidonia-Vis Pesaro 0-0.