Juventus Next Gen, Deme Serigne scaccia la crisi ma il Pontedera protesta: il “Var a chiamata” diventa protagonista

La Juventus Next Gen espugna Pontedera dopo due ko di fila, tra le proteste dei padroni di casa. In vetta, l'Ascoli vince il derby e mangia tre punti all'Arezzo, frena il Ravenna

Il girone B di Lega Pro protagonista, ieri, del 30esimo turno di campionato. La Juventus Next Gen regola di misura il Pontedera di Buffon Jr con un gol di Deme Serigne e scaccia la crisi di risultati, ma i toscani – ultimi in classifica – protestano per le decisioni arbitrali: il Var a chiamata nel mirino.

Deme lancia la Juventus NG, battuto il Pontedera di Buffon Jr

Massimo Brambilla festeggia alla grande il suo compleanno conducendo la Juventus Next Gen alla vittoria sul campo del Pontedera, battuto con il risultato di 1-0. Il successo di ieri interrompe la crisi: i bianconeri erano reduci da due sconfitte di fila. A decidere l’incontro la rete di Deme Serigne, poco dopo la mezzora del primo tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Pontedera, relegato all’ultimo posto in classifica con soli 18 punti all’attivo, si è affidato alla velocità di Yeboah, il più intraprendente tra le fila della squadra di Piero Braglia. Mentre sul fronte bianconero, già prima del gol vittoria, è stato Deme il più propositivo: al 10’, il centrocampista ha preso palla, e al termine di una progressione ha calciato in diagonale sfiorando il palo più lontano.

Dopo una gran parata di Mangiapoco su Yeboah, la Juventus Next Gen si è portata in vantaggio: al 33’, Mulazzi ha arato la fascia destra e ha pennellato un cross preciso, raccolto da Deme con un diagonale imprendibile per il portiere del Pontedera, che ha a lungo protestato per un presunto fallo commesso a inizio azione, non sanzionato dall’arbitro.

La panchina granata ha speso due card per il FVS richiedendo la revisione dell’azione, ma dopo aver rivisto le immagini al monitor, l’arbitro Sacchi ha convalidato la rete. Prima dell’intervallo altro episodio dubbio: Sacchi assegna un rigore al Pontedera per un contatto tra Vitali e Van Aarle, per poi cambiare idea dopo il controllo al monitor richiesto dalla Juventus Next Gen. Altre proteste del Pontedera.

Nella ripresa i padroni di casa si sono lanciati alla ricerca del pareggio, prima con Nabian (tiro sull’esterno della rete) e poi con Leo, ex di turno, con un colpo di testa sul fondo. Nel finale i bianconeri hanno provato a chiudere la partita con Guerra, che ha sfiorato il 2-0, prima dell’ultimo episodio discusso del match: Buffon Jr cade in area a contatto con Gil Puche, l’arbitro fa proseguire e conferma la decisione anche dopo la revisione richiesta dal Pontedera.

LPS

L’Ascoli accorcia sull’Arezzo, Ravenna chance mancata

In vetta alla classifica del girone B c’è sempre l’Arezzo, ma il divario sul secondo posto si è assottigliato dopo il turno di ieri. Gli amaranto sono stati battuti in casa dalla Ternana: Cianci ha risposto a Ferrante, ma a metà ripresa la rete di Dubickas ha regalato la vittoria agli umbri.

Delle due inseguitrici, ne ha approfittato soltanto l’Ascoli, che all’89’ ha vinto il derby contro la Sambenedettese (quasi 11.000 presenti al Riviera delle Palme, off limits per i tifosi bianconeri) con un gol di Corazza. Il Ravenna, invece, è stato fermato sullo 0-0 in casa dalla Pianese. In classifica, l’Arezzo comanda con 4 punti di vantaggio sull’Ascoli e 6 sul Ravenna. Lunedì è in programma Ascoli-Ravenna.

LPS

Blitz Perugia a Livorno, Pineto ok al 94′

Negli altri incontri di ieri, colpaccio del Perugia a Livorno: 2-1, Montevago e Bacchin per la fuga degli umbri, rigore di Dionisi in pieno recupero per i labronici. Rocambolesco 3-2 in Pineto-Forlì: Baggi e Schirone portano avanti gli abruzzesi, Franzolini accorcia, il rigore di Trombetta vale il momentaneo 2-2, ma nel recupero Nebuloso regala tre punti al Pineto.

La Torres batte il Guidonia: 2-1, Sorrentino e Mastinu per i sardi, penalty di Zuppel per gli ospiti. La Vis Pesaro doma il Bra, ridotto in 10 per tutta la ripresa, con un gol di Nicastro al 94’, dopo le reti di Machin (per la Vis) e Fiordaliso (per il Bra). Stesso risultato in Gubbio-Carpi: vincono gli umbri con i sigilli di Varone e Hraiech, inutile la rete di Lombardi al 96’.