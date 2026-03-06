Il Benevento vede la B e condanna il Catania, stop per Cosmi, Salernitana ko a Caserta

Il Benevento batte il Catania e vola a +10 sul secondo posto. Al terzo sale il Cosenza, che scavalca la Salernitana: primo stop per Cosmi. Sprofondo Foggia

Il Benevento vede sempre più vicina la promozione in Serie B: battuto il Catania nello scontro diretto per il 1° posto, +10 sugli etnei che – con molta probabilità – dovranno accontentarsi del secondo. Alle loro spalle sorpasso del Cosenza alla Salernitana: prima sconfitta per Serse Cosmi alla guida dei granata. I risultati.

Benevento, strada spianata per la B, il Catania s’arrende

Lunetta illude il Catania, prima ancora Casasola aveva colpito un palo. Poi si sveglia il Benevento e non c’è partita. Pareggia subito Lamesta con una punizione da incorniciare: un sinistro a giro, dai 25 metri, che si insacca all’incrocio dei pali. Nel finale di partita ci pensa ancora Mignani, bomber di scorta, già a segno a Potenza, a regalare al Benevento tre quarti di promozione diretta in Serie B.

E’ praticamente una resa per il Catania, che rientra in città dopo la quattro giorni campana (0-0 a Salerno domenica scorsa) con un solo punto in tasca e altri cinque persi dalla capolista Benevento, ora a +10 sugli etnei a otto giornate dalla fine della stagione regolare.

Sorpasso Cosenza, Cosmi e la Salernitana vanno ko

Alle spalle delle prime due della classe risale il Cosenza, che schianta il Potenza in terra lucana con un sonoro 4-1. Apre Emmausso in avvio di gara, pareggia il Potenza con Selleri, ma già prima dell’intervallo i silani sono di nuovo avanti grazie a Florenzi. Nella ripresa gli ospiti arrotondano il punteggio col rigore di Emmausso e la rete di Dametto.

Sorpassata la Salernitana, uscita sconfitta dal campo della Casertana. Primo stop per Serse Cosmi, che due partite fa ha ereditato la panchina granata da Giuseppe Raffaele. A decidere l’incontro la rete di Butic dalla distanza, nel primo tempo. Nel finale Donnarumma ha parato un rigore a Llano, ma non c’è stata la reazione della Salernitana.

Gomez lancia il Crotone, poker Cerignola, Foggia a picco

Nelle altre partite, la doppietta di Guido Gomez doma la Cavese e regala tre punti d’oro al Crotone in ottica playoff. Vince l’Altamura, che inguaia il Foggia, all’8^ sconfitta di fila (la 3^ di fila in altrettante partite della gestione Pazienza) con un gol dell’ex Curcio (1-0). Poker del Cerignola a un Trapani in caduta libera: Ruggiero, Gambale e Paolucci lanciano gli ofantini, Celeghin accorcia su rigore, Gambale fa doppietta nella ripresa e Vazquez segna il definitivo 4-2.

In zona salvezza il Latina regola il Sorrento: 2-0, gol di Lipani e rovesciata di Parigi. Il Picerno non va oltre l’1-1 interno contro l’Atalanta Under 23: apre Pugliese, pareggiano gli orobici a inizio ripresa con Manzoni. Il Giugliano piega il Monopoli con Zammarini e Ogunseye, termina in parità Casarano-Siracusa: 1-1, con reti del 17enne Cerbone per i pugliesi e di Puzone per gli ospiti.