Il Catania è scoppiato, pari tra i fischi: il Benevento ora è a +12 e vede la B, l’Ascoli non molla

Il Catania non va oltre lo 0-0 con la Casertana e il Benevento vede la B: +12 sugli etnei. L'Arezzo espugna Campobasso e tiene l'Ascoli dietro di 4 punti

Si sono disputate ieri le ultime 6 partite della 31esima giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone B, l’Ascoli vince lo scontro diretto con il Ravenna, ma l’Arezzo non molla e rimane a +4 sui marchigiani. Nel girone C, striminzito 0-0 per il Catania, il Benevento ringrazia e sale a +12 sul secondo posto. I risultati.

L’Ascoli stende il Ravenna, ma l’Arezzo non molla

L’Ascoli si illude di poter rosicchiare almeno due punti all’Arezzo, ma un gol di Iaccarino al 32’ della ripresa consente agli amaranto di espugnare Campobasso e di mantenere i 4 punti di vantaggio sull’Ascoli. Per i bianconeri una serata dolceamara: il 2-0 al Ravenna consolida la seconda posizione, ma la capolista non molla il colpo e si rialza di slancio dopo lo stop interno con la Ternana.

La magia di Iaccarino (dribbling su due avversari e sinistro chirurgico all’angolino) vale la vittoria dell’Arezzo su un buon Campobasso. In contemporanea l’Ascoli, davanti a oltre 10mila spettatori, coglie la quinta vittoria consecutiva, piegando le resistenze di un Ravenna ormai afflosciato.

Gori apre, Galuppini chiude su rigore: Ascoli a -4 dal primo posto, ma anche a +5 sulla terza posizione occupata dal Ravenna di Mandorlini, scivolato in tre giornate a -9 dalla vetta. Il discorso per la promozione diretta, dunque, sarà una corsa a due tra Arezzo e Ascoli.

Il Catania si arrende, Benevento in fuga verso la B

Nel girone C, sono praticamente calati i titoli di coda sulla stagione regolare. Il Catania avrebbe dovuto assolutamente vincere la sua partita rispondendo al 2-0 del Benevento contro il Sorrento, invece gli etnei – già battuti nello scontro diretto di giovedì scorso – non sono andati oltre lo 0-0 interno con la Casertana, che porta avanti il discorso per il quarto posto avviato contro la Salernitana.

A fine partita fischi dagli spalti per la squadra di Toscano, che ha mollato il colpo nel momento clou della stagione, scivolando a 12 punti dal Benevento, a 7 giornate dalla fine del campionato. Manca pochissimo ai sanniti per il ritorno in Serie B, il Catania dovrà accontentarsi dei playoff. Ma occhio alle spalle, perché il Cosenza è a 5 punti e la Salernitana non è ancora definitivamente fuori dai giochi per il secondo posto.

Perugia, colpo salvezza, il Monopoli vince il derby

Nel girone B, successo importante per il Perugia, che batte e inguaia ulteriormente il Pontedera, sempre più ultimo in classifica. Montevago fa doppietta, Sapola in pieno recupero rende solo meno pesante il passivo della squadra di Piero Braglia.

Nel girone C, rocambolesco 3-2 tra Atalanta Under 23 e Cerignola. I nerazzurri si portano sul 2-0 al 12’ del primo tempo con le reti di Levak e Cortinovis. Gli ospiti rimontano e pareggiano nei primi 5’ della ripresa con Vitale e Parlato, ma un’autorete di Gasbarro regala i tre punti all’Atalanta U23. Il derby pugliese lo vince il Monopoli: 2-1 al Casarano, avanti con il rigore di Chiricò prima dell’intervallo; Ronco e Longo ribaltano il risultato.