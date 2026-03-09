Juve Next Gen, è crisi: avvio da incubo e crollo con la Vis Pesaro, per Cosmi prima vittoria in 9 contro 11

La Juventus Next Gen perde la terza partita nelle ultime quattro. La Salernitana vince in 9 col Latina: primo sorriso per Cosmi. Benevento senza ostacoli

Si sono disputate ieri 13 partite della 31esima giornata del campionato di Lega Pro. Brutto stop per la Juventus Next Gen, che perde in casa contro la Vis Pesaro e va in crisi. Alla terza uscita, Serse Cosmi vince la prima partita da tecnico della Salernitana. Il Benevento vola a +13 aspettando il Catania in campo stasera, il Foggia continua a perdere. I risultati.

Juve Next Gen, un altro ko, la Vis Pesaro ringrazia

Continua il momento difficile della Juventus Next Gen, che perde la terza partita nelle ultime quattro uscite, piegata in casa dalla Vis Pesaro. Pessimo l’approccio alla gara dei ragazzi di Brambilla, che al 14’ sono già sotto di due reti: la girata di Pucciarelli, sulla sponda aerea di Di Renzo, vale il vantaggio dei pesaresi, la conclusione potente di Di Paola, al termine di una ripartenza letale, porta sul 2-0 la Vis Pesaro.

La Juventus Next Gen torna in partita a metà frazione, dopo aver sfiorato il gol con Macca e Gil Puche. Barranco fa fallo su Licina in area e Puczka trasforma il rigore dell’1-2. Pozzi salva su Deme a fine primo tempo e su Guerra nella ripresa, poi il palo lo salva sul tuffo di testa dell’attaccante al 22’.

Decisivo l’episodio al 33’: sugli sviluppi di un corner, Paganini insacca la rete del 3-1, ma l’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco. La Vis Pesaro si gioca la card dell’FVS e dopo la revisione il gol viene convalidato. Juventus NG tramortita e partita praticamente finita. Con il ko di ieri la squadra di Brambilla scivola al 9° posto, agguantata da Campobasso e Gubbio a 42 punti (gli stessi punti, anche, di Ternana e Pineto). La Vis aggancia la zona playoff.

Salernitana in 9, ma Cosmi può esultare

Nonostante la doppia inferiorità numerica, la Salernitana riesce a battere il Latina e torna al successo dopo due punti in quattro partite. Prima vittoria per Serse Cosmi sulla panchina dei granata, che si sono rovinati la vita da soli, prima con il rosso diretto rimediato da Capomaggio (brutta scivolata sul portiere pontino in uscita) e poi con l’espulsione inflitta a Golemic nella ripresa, per un duro colpo a un avversario.

In parità numerica l’aveva sbloccata il rientrante Cabianca, sotto di un uomo Lescano aveva trovato il guizzo per il 2-0. Il Latina è rientrato in partita in doppia superiorità numerica con la rete di Sylla, ma il fortino granata ha retto all’urto.

Benevento senza ostacoli, nona sconfitta di fila per il Foggia

Vince ancora il Benevento, che coglie la quarta vittoria di fila superando 2-0 il Sorrento al Viviani di Potenza, dove i costieri, da ormai tre stagioni, disputano le gare casalinghe stagionali. Una doppietta di Salvemini (la prima rete su rigore) vale la 23esima affermazione in campionato al Benevento, che vola a +13 sul Catania, in campo stasera contro la Casertana.

Sprofonda il Foggia, alla nona sconfitta consecutiva, la quarta di fila della gestione Pazienza (sempre battuto da quando è tornato in rossonero) e la diciannovesima stagionale. Ultimo posto in classifica in attesa dei provvedimenti in arrivo per Trapani e Siracusa. Ieri, allo Zaccheria, il Potenza si è preso i tre punti con la rete di Siatounis al 12’ della ripresa.

Il Cosenza blinda il 3° posto, Pianese quarta, Ternana ko

Non si sono disputate partite nel girone A. Nel girone B, la Pianese batte di misura il Pineto (1-0, gol di Proietto) e sale al 4° posto in classifica. Colpaccio del Gubbio, che si prende il derby in casa della Ternana con una rete di Ghirardello. La Sambenedettese espugna Guidonia con una rete di Eusepi: i laziali non vincono dal 30 novembre. Terminano in parità Carpi-Torres (1-1, Luciani su rigore per gli ospiti, Zagnoni per gli emiliani) e Forlì-Livorno (1-1, sblocca Menarini, pareggia Peralta per i labronici).

Nel girone C, il Cosenza blinda il 3° posto con la rete di Beretta al Team Altamura. Vittoria pesante della Cavese in chiave salvezza: 2-0 sul Picerno, piegato dal rigore di Orlando e dal gol di Fella nel recupero. Il Crotone travolge il Trapani al Provinciale: 4-1 per i pitagorici, che ribaltano il vantaggio di Benedetti con Musso (due gol, il secondo su rigore), Sandri ed Energe. Il Siracusa non molla: 2-1 al Giugliano avanti con De Rosa e rimontato da Arditi e Riccardi.