L’Inter U.23 si mangia le mani, cade la Salernitana, quante sorprese

L'Inter U.23 si ferma sullo 0-0 contro il Novara (6^ partita senza vittorie), tracollo Salernitana a Siracusa, frenano Vicenza e Catania, Ternana ok

Si sono giocate ieri 13 gare della prima giornata del girone di ritorno di Lega Pro. L’Inter Under 23 ha smarrito la via della vittoria (solo 0-0 con il Novara). Tante le sorprese: il Vicenza rallenta a Lumezzane, il Ravenna perde a Campobasso, la Salernitana crolla a Siracusa e il Catania frena a Foggia. I risultati.

L’Inter Under 23 non sa più vincere

Non si è aperto benissimo il 2026 dell’Inter Under 23, alla sesta partita senza vittorie. A Monza, contro un Novara intimidito dalla crisi di risultati (l’ultimo successo il 16 novembre), i nerazzurri non sono andati oltre lo 0-0, offrendo una prestazione incolore.

Polveri bagnate per Topalovic e La Gumina, rimasti a secco e protagonisti di una prova impalpabile sotto porta. Gli ospiti, che ieri presentavano Andrea Dossena in panchina dopo l’esonero dell’ex interista Zanchetta durante la pausa natalizia, si sono accontentati del pareggio, il 13° stagionale, provandoci soltanto nella ripresa con Valdesi.

La Salernitana cola a picco a Siracusa

Tracollo Salernitana a Siracusa, sul campo di una squadra in difficoltà societaria, prossima a una pesante penalizzazione in classifica per inadempienze amministrative e reduce dal fuggi fuggi di alcuni tesserati, che hanno cambiato casacca nei primissimi giorni di mercato.

Eppure la squadra di Turati ha impressionato per coraggio, personalità e gioco, sbloccando l’incontro già al 2’, con una conclusione dalla distanza di Di Paolo, che ha sorpreso l’incerto Donnarumma, tutt’altro che ineccepibile anche sulle segnature di Contini, a fine primo tempo, e di Candiano, all’alba della ripresa.

Disastrosa la prova difensiva dei campani, imbambolati e puniti non solo dall’avversario, ma anche dagli errori dell’arbitro Ubaldi, che sull’1-0 ha annullato il pareggio di Ferrari fischiando un’inesistente rimessa laterale contro i granata, e dalla sfortuna (traversa di Iervolino sul 2-1). Non è bastato Achik, autore di una buona prova e del gol del momentaneo 2-1 in pieno recupero nel primo tempo.

Frenano Vicenza e Catania, il Ravenna va ko

Le sorprese non sono mancate nel primo atto del 2026, a partire dalla frenata del Vicenza a Lumezzane. La capolista, unica squadra imbattuta tra i professionisti, l’ha sbloccata con una mischia in area risolta da Morra nel primo tempo, ma nella ripresa ha subito il ritorno della squadra di Troise, a segno con un diagonale mortifero di Caccavo.

Non è andata meglio al Ravenna, superato al primo posto dall’Arezzo vittorioso sabato nell’anticipo a Forlì. Una doppietta di Gala ha spazzato via i romagnoli, che avevano trovato il provvisorio 1-1 su rigore con Luciani. L’ex centrocampista del Milan Futuro ha sbloccato l’incontro un destro chirurgico e servito la doppietta personale col sinistro, sfruttando l’appoggio di Bifulco.

Rallenta la sua corsa anche il Catania, che stasera potrebbe essere staccato in vetta dal Benevento, in caso di vittoria contro il Crotone. Gli etnei si sono fatti fermare dal Foggia allo “Zaccheria” recuperando lo svantaggio con l’autorete di Buttaro, dopo il guizzo, il primo stagionale, del giovane Bevilacqua per i satanelli.

LPS

Brescia ancora in zona Cesarini, Ternana e Perugia ok

Negli altri incontri del girone A, terza vittoria di fila dell’Union Brescia di Corini, ancora nel finale di partita: 2-1 ad Arzignano, con gol vittoria di Boci all’86’, dopo l’iniziale vantaggio dei veneti siglato da Moretti e il pareggio di Rizzo. Vittoria del Dolomiti Bellunesi: 2-0 all’Albinoleffe nel segno di Gobetti e Clemenza.

Nel girone B, la Ternana stende il Livorno in rimonta: apre Biondi, ribaltano Kerrigan e Dubickas. Vince anche il Perugia: 2-1 a Guidonia con super Montevago (gol e assist a Manzari), rete di Esempio per i laziali. Il Bra riprende la Sambenedettese al 97’ con il rigore di Baldini. Marchigiani due volte avanti con Eusepi e Cerretelli, momentaneo 1-1 di Rottensteiner.

Nel girone C, blitz del Latina sul campo dell’Atalanta Under 23 con la doppietta di Parigi. Rete di Manzoni per gli orobici. Finisce 0-0 Potenza-Giugliano, con i campani che fermano la serie negativa dopo 6 sconfitte di fila. Infine vittoria del Trapani: Stauciuc, all’esordio in granata, stende il Casarano.