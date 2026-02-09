La Juve Next Gen vola ma la Torres accusa l’arbitro, fracasso per l’Inter U.23

La Juventus Next Gen travolge la Torres, che contesta l'operato dell'arbitro. Crolla l'Inter U23: ko 4-1 a Trieste. Il Vicenza frena ma va a +16 sul Brescia

Si sono giocate ieri 13 partite della 25esima giornata del campionato di Lega Pro. La Juventus Next Gen espugna Sassari con un 3-0 alla Torres (ma i sardi contestano l’arbitro). Tracollo Inter Under 23: ko 4-1 a Trieste. Fa notizia lo 0-0 interno del Vicenza dopo 12 vittorie di fila in casa, l’Arezzo doma la Pianese e torna a +7 sul Ravenna. I risultati.

La Juve NG fa festa a Sassari, ma la Torres urla di rabbia

La Juventus Next Gen continua a vincere e torna da Sassari con tre punti pesantissimi in ottica playoff: 3-0 alla Torres, sotto al 31’ con un rigore trasformato da Puczka, contestato dalla panchina rossoblù per una dubbia trattenuta in area ai danni di Bruganello.

La gara si infiamma ulteriormente al 37’, quando in seguito alla revisione all’FVS, l’arbitro Bozzetto di Bergamo estrae il rosso ai danni di Zambataro per fallo su chiara occasione da rete. Nella ripresa nonostante l’uomo in meno la Torres va vicina al pareggio con Gunduz e Sorrentino, ma al 28’ la Juventus Next Gen trova il raddoppio: assist di Owusu per il neo-entrato Guerra, che di piatto infila l’angolino

La Torres molla il colpo e i bianconeri ne approfittano per chiudere la pratica al 38’, sul cross di Puczka per l’inzuccata di Cerri, pure lui subentrato nella ripresa, che vale il definitivo 3-0. Con la vittoria di ieri, la Juventus NG sale al 4° posto a 36 punti, continua a essere complicata, invece, la classifica dei sardi, penultimi a 20 punti.

Tracollo Inter U23, exploit della Triestina

Clamoroso crollo dell’Inter Under 23 sul campo della Triestina che, nonostante i problemi extra-campo, con la società finita nel mirino della Guardia di Finanza per presunto riciclaggio (10 indagati), ribalta l’iniziale vantaggio nerazzurro ad opera di Alexiou e stravince la partita con un roboante 4-1.

Ai fini del successo importanti i due calci di rigore assegnati agli alabardati e trasformati da D’Urso in chiusura di prima frazione (sul risultato di 1-1) e da Faggioli nel recupero del secondo tempo. Di Tonetto il pareggio della Triestina al 25’, 8 minuti dopo la rete di Alexiou; di D’Urso (doppietta per lui) il momentaneo 3-1 al 24’ della ripresa.

Con lo stop di ieri, l’Inter U23 scivola in 8^ posizione superata dall’Alcione Milano e dal Cittadella, staccata dal Renate e agguantata a quota 38 dal Trento. Per la Triestina una vittoria che fa più morale che classifica: 4 punti all’attivo (23 quelli di penalizzazione) e una salvezza ancora lontana.

Il Vicenza non vince in casa, ma è a +16 sul Brescia

Fa notizia lo 0-0 del Vicenza contro il Dolomiti Bellunesi, che fa un figurone al “Menti” e interrompe la serie di vittorie consecutive dei biancorossi tra le mura amiche (12 di fila). Anche senza i tre punti, il Vicenza aumenta il divario sul secondo posto: +16 sul Brescia, complice la battuta di arresto del Lecco, ko in casa dalla Pro Vercelli (0-2, reti di Asane Sow e Comi).

Alle spalle della capolista imbattuta c’è ora il Brescia, salito in seconda posizione grazie al pareggio di sabato sul campo del Novara. Decisivo, ai fini dello 0-0 tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi il portiere degli ospiti Consiglio, che ha tenuto a secco le bocche di fuoco della squadra di Fabio Gallo.

L’Arezzo non molla, Livorno in extremis, bene l’Ascoli

Negli altri risultati del girone A, rimonta della Pro Patria a Zanica contro l’Albinoleffe avanti 2-0 con le reti di De Paoli e Parlati, ma ripresa da Desogus e Udoh. Termina in parità Ospitaletto-Renate: sbloccano i padroni di casa con Casali dopo un rigore sbagliato da Panatti, pareggiano gli ospiti con Ekuban.

Nel girone B, l’Arezzo non si fa intimidire dal Ravenna, vittorioso sabato, e torna a +7 sui romagnoli grazie al 2-0 alla Pianese: decisivi i rigori di Pattarello nel primo tempo e Cianci nella ripresa. Il Livorno la spunta nel recupero contro il Bra: 2-1, Dionisi e Di Carmine per i labronici, nel mezzo la rete di Lionetti per i piemontesi.

La Ternana si fa rimontare due volte dal Pontedera: 2-2 in Toscana, doppiette di Pettinari (per gli umbri) e Yeboah (per i padroni di casa). Vittoria di misura del Gubbio sul Campobasso, basta una rete di Minta in apertura di ripresa. Blitz del Perugia a San Benedetto del Tronto: la decide Tozzuolo. L’Ascoli espugna il campo del Pineto: 1-3, doppietta di Corradini, momentaneo 1-1 su rigore di D’Andrea e tris di Galuppini nel finale. Termina 1-1 il posticipo Vis Pesaro-Forlì: apre Macrì per gli ospiti, pareggia subito Ceccacci.