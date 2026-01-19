Inter U.23 salvata da rigore dubbio. Trapani, gara sospesa per fumogeni. Vicenza, festa al 98'

L'Inter torna a vincere in casa dopo lungo digiuno, Vicenza e Catania festa in pieno recupero. Antonini contestato a Trapani: granata a rischio esclusione

Si sono disputate ieri 15 gare della ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro. Vittoria di rigore – generoso – per l’Inter Under 23, a Trapani va in scena la contestazione dei tifosi granata contro il presidente Valerio Antonini: gara interrotta per un fitto lancio di fumogeni e petardi. Vincono il Vicenza (al 98’) e il Catania (al 95’). I risultati.

Inter U23, vittoria di rigore e 5° posto

L’Inter Under 23 regola di misura la Virtus Verona e coglie la seconda vittoria di fila che vale il 5° posto in classifica. Ma l’1-0 finale, deciso dal rigore di La Gumina, fa infuriare i veneti, che erano passati in vantaggio con Cernigoi. Gol annullato, per un precedente fallo commesso in area sul nerazzurro Cinquegrano e penalty concesso all’Inter, trasformato da La Gumina.

I ragazzi di Stefano Vecchi tornano a vincere in casa dopo un digiuno lunghissimo, che durava dal 25 settembre, al termine di una partita infinita, durata oltre 110 minuti recuperi compresi. Terzo ko di fila e 10^ sconfitta complessiva per la Virtus Verona, che rimane ancorata ai bassifondi della classifica.

Trapani contesta Antonini, giovedì il TFN

I trapanesi sono stufi di Valerio Antonini. Dopo il forfait della squadra di basket dal campionato di massima serie, anche il Trapani calcio rischia di dover chiudere prematuramente la stagione: giovedì è in programma l’udienza al TFN dopo l’ennesimo deferimento per violazioni di natura amministrativa (mancato pagamento di stipendi e contributi ai tesserati).

Il Trapani rischia la terza penalizzazione in classifica, incrementando il numero di punti di handicap al momento saliti a 15 dopo il -7 rimediato a inizio mese. Ma non si esclude la radiazione. Intanto ieri la curva trapanese, attraverso un fitto lancio di fumogeni e petardi nel primo tempo, ha fatto interrompere la gara contro il Sorrento per alcuni minuti.

Nel mirino il presidente Valerio Antonini e il direttore sportivo Luigi Volume. Dopo dieci minuti di fermo, la partita è ripresa ed è stata condotta in porto dal Trapani, vittorioso 4-0 con le reti di Kirwan, Salines, Canotto e Stauciuc, quattro dei “superstiti” dopo l’addio di diversi elementi della rosa (gli ultimi Fischnaller passato al Ravenna e Giron ufficializzato ieri dal Foggia).

Vicenza, hurrà al 98′, ma l’Arzignano urla

Continua a vincere il Vicenza, anche se a fatica, contro un Arzignano tignoso e mai domo. Ci pensa Caferri, al 98’, a risolvere il derby al “Dal Molin”, con l’avversario ridotto in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Lakti. Protesta, però, l’Arzignano, per un recupero ritenuto troppo generoso, allungato di altri due minuti in seguito ai cambi perfezionati oltre il 90’.

Primo tempo di marca locale, poi il vantaggio del Vicenza al 28’ della ripresa con Capello, prontamente ripreso da Toniolo. In pieno recupero Caferri pesca il jolly da posizione angolata e spinge il Vicenza a +12 sul Lecco e a +13 sul Brescia fermato sullo 0-0 in casa della Pro Vercelli dopo 4 successi di fila.

Catania gode al 95′, la Salernitana torna a vincere

Urla di gioia anche il Catania, che soffre, va sotto di un gol a Monopoli (rete di Tirelli a inizio ripresa), ma con i subentrati riesce a spuntarla riagguantando il Benevento in vetta alla classifica del girone C. Entrano Lunetta (due assist) e Caturano e la partita cambia. Casasola pareggia a 10’ dal 90’ e l’ex attaccante del Potenza affonda il Monopoli al 95’.

Si rialza la Salernitana, che sfrutta a dovere la doppia inferiorità numerica dell’Atalanta Under 23 (espulsi Cissè al 9’ e Bonanomi alla mezzora della ripresa) e con un fendente di De Boer torna al successo. La vetta rimane distante 6 lunghezze.

Ravenna in crisi, il Giugliano affonda a Foggia

Negli altri incontri, nel girone A termina 1-1 Renate-Albinoleffe (Karlsson per i padroni di casa e Sali per gli ospiti). Nel girone B, il Ravenna affonda a Sestri Levante abbattuto dal Bra e rimane a 7 punti dall’Arezzo capolista: Baldini e Sganzerla per i piemontesi, Solini nel recupero per i romagnoli (un punto in 4 gare). Blitz del Gubbio a Perugia: derby vinto con un gran gol di La Mantia (0-1). Colpaccio della Sambenedettese a Forlì: 0-2, con gol di Stoppa e Dalmazzi. Finisce 1-1 Pontedera-Pineto: apre Cerretti per i toscani, pareggia Marrancone.

Nel girone C, il Potenza regola la Casertana: 2-0, rigore di Adjapong e guizzo di D’Auria. Il Cerignola espugna Siracusa con un rigore di Gambale. Il Picerno non sfonda il muro del Latina (0-0), mentre il Foggia del neo-presidente Casillo inguaia il Giugliano di Capuano: 2-1, doppietta di Petermann, rete di Egharevba e penalty fallito da Ogunseye all’ultimo secondo (parato da Perucchini).