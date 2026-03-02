Salernitana, c’è già la mano di Cosmi, fermato il Catania e il Benevento ringrazia

Catania fermato a Salerno, nel giorno del debutto di Cosmi in granata: il Benevento scappa a +7. Stesso vantaggio dell'Arezzo sul Ravenna dopo l'1-1 al Comunale

Si sono giocate ieri le restanti 11 gare della 29esima giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone B, l’Arezzo respinge l’assalto del Ravenna e tiene i romagnoli (e l’Ascoli) a 7 punti. Lo stesso vantaggio accumulato dal Benevento (1-0 a Potenza) ai danni del Catania, fermato dalla Salernitana di Serse Cosmi, al debutto sulla panchina granata.

Cosmi riparte da un pareggio, il Benevento scappa

Serse Cosmi ha debuttato con un pareggio sulla panchina della Salernitana e lo 0-0 dell’Arechi fa felice soprattutto il Benevento, vittorioso a Potenza nel lunch match. Perché il Catania scivola ancora indietro dalla vetta, ora distante 7 punti: giovedì, al “Vigorito” è in programma lo scontro diretto tra sanniti ed etnei, che vale una grossa fetta di promozione diretta in Serie B.

Il Catania ha provato con D’Ausilio e Bruzzaniti a scardinare la difesa della Salernitana, che riparte dal pareggio di ieri dopo il ribaltone in panchina provocato dallo stop in casa contro il Monopoli. Sul fronte Benevento, nonostante un ottimo Potenza soprattutto nel primo tempo, è arrivata un’altra vittoria pesantissima firmata da Mignani al 4’ della ripresa dopo due pali colpiti da Tumminello.

Ravenna respinto, Cianci tiene l’Arezzo a +7

Anche l’Arezzo conserva i 7 punti di vantaggio sul Ravenna, ora agguantato dall’Ascoli al secondo posto. Un rigore di Fischnaller, in chiusura di prima frazione, spaventa la capolista che, nella ripresa, grazie alle sostituzioni operate da Bucchi riesce a recuperare lo svantaggio e a conquistare un prezioso pareggio.

Ci pensa Cianci, subentrato a gara in corso, a evitare un brusco ko che avrebbe consentito al Ravenna di rosicchiare tre punti per il -4 in classifica, scongiurato dalla buona ripresa degli amaranto, che ora vedono molto più da vicino la promozione in Serie B, a 9 giornate dalla fine della stagione regolare.

Da segnalare la fine dell’imbattibilità del portiere amaranto Venturi: non prendeva gol da 744 minuti. Tra le fila dell’Arezzo ha debuttato Mattia Viviani, svincolatosi a gennaio dal Benevento.

Tre rigori in Cosenza-Sorrento, poker Campobasso

Nel girone B, poker del Campobasso sul campo della Ternana. Majer e Kerrigan ribaltano il vantaggio molisano di Padula, ma è un fuoco di paglia: Lancini, Bifulco e Magnaghi regalano la vittoria agli ospiti (2-4). Altro blitz in trasferta quello del Gubbio sul campo di un Guidonia sempre più in affanno (non vince da fine novembre): decide Ghirardello al 36’ della ripresa. Terminano in parità Bra-Pianese (1-1, pareggio dei piemontesi al 95’ con Scapin, rete di Fabrizi per gli ospiti) e Vis Pesaro-Pontedera (1-1, apre Yeboah per i toscani, pareggia Machin per i locali).

Nel girone C, il Cosenza avvicina il 3° posto con il 3-2 al Sorrento, avanti due volte con D’Ursi (la prima su rigore). Altri due penalty concessi al Cosenza e trasformati da Emmausso, di Beretta il momentaneo 2-2. Poker del Siracusa, che risponde al -6 in classifica con un clamoroso 4-0 alla Casertana: doppietta di Limonelli e un gol a testa di Valente e Di Paolo. Terminano con un pareggio Monopoli-Crotone (1-1, Piovanello per i pitagorici, Fall per i padroni di casa) e Giugliano-Latina (1-1, Parigi su rigore rimedia al gol di De Rosa per i campani, che sbagliano il rigore del 2-0 con Prado).