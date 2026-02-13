Juve Next Gen a valanga nel segno di Guerra, l’Arezzo già vede la B

La Juventus Next Gen doma la Sambenedettese (4-2) e si prende il 4° posto in solitaria. Ravenna ko e a -10 dalla capolista Arezzo. I risultati

Con le 9 gare del girone B è terminato ieri il turno infrasettimanale di Lega Pro. In archivio la 26^ giornata con lo scatto, probabilmente decisivo, dell’Arezzo verso la Serie B: 1-0 a Carpi e +10 sul Ravenna secondo, battuto a Terni. La Juve Next Gen travolge la Sambenedettese nel segno di Simone Guerra: due gol e due assist. I risultati.

La Juve Next Gen fa 100, è 4° posto

La Juventus Next Gen fa 100: centesima vittoria dall’anno della sua fondazione per la squadra B della Juventus, che travolge la Sambenedettese ad Alessandria e coglie la terza affermazione di fila, che vale il 4° posto in classifica in solitaria.

Tutto facile per i bianconeri contro un avversario in palese difficoltà, reduce dall’esonero di D’Alesio e dal secondo cambio di allenatore della stagione (da ieri tocca a Mancinelli, già vice di Palladini, il tecnico della promozione in Lega Pro). Dominante Simone Guerra e partita in ghiaccio già al 31’ del primo tempo.

Sblocca Cerri sull’assist dell’attaccante, che poi serve a Gunduz il pallone del 2-0 al 16’. Quindi, col sinistro (al 31’), chiude la pratica e al 41’, di testa, cala il poker. Prima dell’intervallo gol annullato a Cerri, per un fallo di Savio su Zini, che al 5’ di recupero sorprende la difesa juventina.

Nella ripresa la Juventus Next Gen stacca troppo presto la spina e la Samb potrebbe rientrare in partita: Piccoli accorcia di testa e al 43’ Dalmazzi colpisce la traversa. Quindi un altro gol annullato ai bianconeri, stavolta ad Amaradio per fuorigioco.

L’Arezzo vede la B, Ravenna ko, l’Ascoli frena

L’Arezzo prende il largo e vede da vicino la Serie B: gli amaranto espugnano Carpi (0-1) e grazie alla vittoria della Ternana sul Ravenna aumentano il divario sui romagnoli secondi a -10 dalla capolista. Frena anche l’Ascoli (2-2 in casa contro la Torres), a rendere ancora più indimenticabile la serata degli uomini di Cristian Bucchi.

La partita al Benelli si stappa subito: direttamente dalla bandierina Guccione indovina la traiettoria giusta e sorprende Sorzi. Il Carpi reagisce in ritardo e soltanto nel finale, in pieno recupero, riesce a impensierire l’Arezzo, salvato dal palo colpito da Stanzani.

A Terni, il Ravenna affonda nelle battute finali e probabilmente dice addio ai sogni di rimonta sull’Arezzo. Anacoura si fa infilare da centrocampo dal furbo Dubickas, poi ci pensa Kerrigan a raddoppiare i conti con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Ad Ascoli, invece, i bianconeri non vanno oltre il 2-2 contro la Torres, brava a ribaltare l’iniziale vantaggio di Milanese con il duo d’attacco Di Stefano-Sorrentino. Il pareggia arriva soltanto al 95’ con Rizzo Pinna, dopo un rigore fallito da Gori (parato da Zaccagno) e tante altre occasioni non capitalizzate dai marchigiani. La classifica vede l’Arezzo a 59, il Ravenna a 49 e l’Ascoli a 47 punti.

Blitz del Livorno, Perugia al tappeto

Negli altri incontri di ieri, blitz del Livorno a Campobasso con reti di Malagrida e Bonassi (di Brunet il gol dei molisani, Di Carmine si è fatto parare un rigore). Colpo della Pianese, che stende 2-1 il Perugia con Coccia e Bertini, inutile la rete di Nepi per gli umbri. Il Gubbio regola la Vis Pesaro di misura con un guizzo di Ghirardello nel recupero.

Termina in parità Guidonia-Bra: apre Tessiore per i laziali, pareggia Baldini su rigore per gli ospiti. Vittoria del Forlì sul Pontedera: l’ex Scaccabarozzi apre le danze, Ilari le chiude a 2’ dal 90’. Ha riposato il Pineto, complice l’assenza del Rimini estromesso dal campionato.

I risultati del girone A e del girone C

I risultati del turno infrasettimanale del girone A: Alcione Milano-Ospitaletto 0-0, Dolomiti Bellunesi-Pergolettese 1-2, Novara-Albinoleffe 2-2, Renate-Triestina 4-0, Arzignano-Trento 0-2, Brescia-Virtus Verona 3-1, Giana Erminio-Lecco 0-1, Inter U23-Lumezzane 0-0, Pro Patria-Cittadella 1-0, Pro Vercelli-Vicenza 1-2. La classifica: Vicenza 66 punti, Brescia 50, Lecco 48.

I risultati del turno infrasettimanale nel girone C: Altamura-Latina 1-0, Cavese-Monopoli 1-0, Sorrento-Giugliano 1-0, Trapani-Benevento 0-5, Atalanta U23-Potenza 2-2, Casertana-Crotone 2-2, Catania-Cerignola 0-0, Cosenza-Siracusa 1-0, Foggia-Picerno 1-2, Salernitana-Casarano 3-0. La classifica:Benevento primo con 60 punti, Catania 52 (con una gara in meno), Salernitana terza a 49 punti.