La Juve Next Gen crolla contro un Ravenna in 9, clamoroso al Menti: ko del Vicenza

La Juve perde a Ravenna in 11 contro 9 (positivo l'esordio di Mandorlini sulla panchina dei romagnoli). Il Vicenza perde dopo 27 partite: esulta l'Alcione

Si sono disputate ieri 15 partite della 27esima giornata del campionato di Lega Pro. Clamoroso tonfo interno, il primo stagionale, del Vicenza, battuto dall’Alcione Milano. La Juventus Next Gen si ferma a Ravenna nonostante la doppia superiorità numerica. Vincono Ascoli e Trento. I risultati.

Juve NG ko a Ravenna, in 11 contro 9

Si ferma la corsa della Juventus Next Gen, battuta 2-0 a Ravenna nonostante la doppia superiorità numerica. Ottimo l’esordio di Andrea Mandorlini sulla panchina dei romagnoli. I padroni di casa trovano il vantaggio al 15’ con un sinistro di Okaka, annullato per fuorigioco. Decisamente buono, invece, il gol di Fischnaller al 22’, direttamente dal lancio del suo portiere Anacoura: controllo di petto e destro imprendibile per Scaglia.

Bianconeri in bambola, colpiti nuovamente al 35’ da Bianconi, che ribadisce in rete la traversa colpita da Fischnaller. Nella ripresa la Juventus Next Gen non riesce a rimediare nonostante le espulsioni di Bani al 21’ (trattenuta su Deme in una chiara occasione da rete) e di Anacoura, che si fa prima ammonire per perdita di tempo e poi applaude ironicamente l’arbitro rimediando il rosso al 33’.

Il Ravenna regge l’urto e porta comunque a casa i tre punti, che gli consentono di restare a -7 dall’Arezzo primo (ma gli amaranto hanno una partita in meno). La Juventus Next Gen, invece, rimane al 4° posto.

Clamoroso al Menti, Vicenza ko!

Clamoroso al “Menti”, il Vicenza perde la prima partita dopo 27 giornate. L’Alcione Milano fa il colpaccio sul campo della capolista, che ora attende il risultato dell’Union Brescia, impegnato stasera in casa della Pergolettese, mentre il Lecco si è fatto fermare sul 2-2 dalla Virtus Verona: dopo il rosso a Marrone, Konate e Metlika lanciano la squadra di Valente, ripresa da Zarpellon e da Fanini in pieno recupero.

A Vicenza la decide Plescia, nelle battute finali. Si ferma la striscia di Fabio Gallo, imbattuto per 58 partite tra Entella e Vicenza. Ma quante polemiche contro la direzione arbitrale. In classifica il Vicenza è a +16 sul Brescia e a +17 sul Lecco terzo.

Trento 4°, blitz Pro Vercelli, bene l’Ascoli

Negli altri risultati del girone A, terza vittoria di fila del Trento, che sale al 4° posto grazie al 2-0 alla Pro Patria (reti di Dalmonte e Maffei). La Pro Vercelli sbanca il campo del Dolomiti Bellunesi e si candida per i playoff: Olonisakin non basta ai trentini, ribaltati da El Bouchataoui e Iotti. Bene anche il Lumezzane, che batte e scavalca la Giana Erminio grazie a un gol in apertura di Caccavo.

L’Albinoleffe la spunta su rigore contro l’Arzignano, rimasto in 10 per il rosso al portiere Manfrin (fallo di mano fuori area). Dal dischetto segnano prima Mandelli e poi Parlati, per falli commessi da Boffelli su Sali. Il Novara espugna Trieste con un colpo di testa di Da Graça.

Nel girone B, l’Ascoli rischia in casa del Bra, avanti con Sinani, ma nella ripresa vince la partita con le reti di Chakir, Galuppini e Guiebre. Il Livorno si rovina la festa per i 111 di storia del club facendosi battere in casa dalla Pianese, avanti con Fabrizi (che sbaglia anche un rigore) e Bertini. Inutile la rete di Panaioli. Il Guidonia non sa più vincere: 10^ partita senza successi dopo il 2-2 col Forlì: Zuppel e Sannipoli ribaltano l’iniziale vantaggio di Macrì, poi i romagnoli pareggiano con Palomba.

Il Perugia si fa fermare in casa dal Carpi: Riccardi di testa, Casarini pareggia su punizione. La Torres fa il colpo a San Benedetto con Sorrentino e Zanandrea (di Eusepi, su rigore, la rete dei marchigiani). Piero Braglia debutta con un pareggio sulla panchina del Pontedera: Varone manda avanti il Gubbio, rimedia l’ex Faggi. Nel girone C, 3-0 del Potenza all’Altamura con doppietta di Felippe (uno su rigore) e rete di D’Auria. A Foggia è tutto pronto per l’arrivo di Gaetano Fontana, sostituto del dimissionario Cangelosi, durato due partite (entrambe perse).