La Juve Next Gen si arrende alla capolista Arezzo, rinascita Salernitana

La Juventus Next Gen perde con l'Arezzo, che torna a +7 sul Ravenna. La Salernitana si gode subito Lescano, il Catania fa 11 su 11 in casa: 2-0 al Cosenza

La Juventus Next Gen cade sul campo della capolista Arezzo, che torna a +7 sul Ravenna. Rinasce la Salernitana: bomber Lescano segna all’esordio, nel 2-0 a Potenza contro il Sorrento. Il Catania risponde presente e regola 2-0 il Cosenza. L’Alcione non smette di stupire: cinque gol al Dolomiti Bellunesi e 4° posto in classifica. Stasera in campo Vicenza e Lecco.

Juve Next Gen, ko sul campo della capolista

Sconfitta di misura per la Juventus Next Gen sul campo dell’Arezzo, sempre più capolista del girone B di Lega Pro: confermato il +7 sul Ravenna. Settimi i bianconeri a quota 30 punti. Gli amaranto annullano l’equilibrio iniziale al 20’ del primo tempo con Tavernelli, che colpisce al volo sulla sponda di testa di Chierico, dopo un precedente tiro respinto da Gil Puche.

Bianconeri insidiosi alla mezzora con un tiro di Anghelè respinto da Venturi, ma è l’Arezzo ad avvicinarsi nuovamente al gol a inizio ripresa col palo di Ravasio. L’episodio affloscia la squadra di Brambilla, sollecitata dalle conclusioni di Tavernelli e Ravasio. Nel finale una punizione al lato di Puczka e un tiro fiacco di Amaradio non impensieriscono l’Arezzo.

Salerno gode con Lescano, il Catania non si ferma

Facundo Lescano si presenta alla Salernitana con un gol e un assist nel 2-0 dei granata sul campo del Sorrento. Continua la rincorsa alle prime due della classe Benevento e Catania: gli etnei si sono imposti 2-0 sul Cosenza con le reti di Jimenez nel primo tempo e di Lunetta nella ripresa, cogliendo l’11° successo interno su altrettanti incontri disputati, rispondendo al 3-2 dei sanniti contro il Siracusa di sabato pomeriggio.

La Salernitana resta a -6 dalla coppia di testa, ma ottiene le risposte che voleva dall’attaccante argentino appena prelevato dall’Avellino. Lescano gioca di sponda e serve l’assist a Villa per il momentaneo 1-0, colpisce un palo e poi chiude i giochi con un destro angolato in pieno recupero.

Alcione solida realtà, 4° posto per i meneghini

In attesa di Vicenza-Cittadella e Lecco-Inter Under 23 che stasera completeranno la 23esima giornata, la scena se la prende l’Alcione Milano, ormai solida realtà del campionato di Lega Pro. I meneghini hanno travolto 5-0 il Dolomiti Bellunesi prendendosi il 4° posto in classifica.

La squadra di Cusatis ha imposto l’accelerata decisiva sul match a inizio ripresa, quando in 11’ ha segnato tre reti: doppietta di Pitou e nel mezzo il gol di Scuderi. Il risultato era stato sbloccato al 32’ del primo tempo da Muroni, che poi ha chiuso il cerchio alla mezzora della ripresa con il quinto gol di giornata e la sua doppietta personale.

Tris Novara, bene l’Ascoli, colpaccio Trapani

Negli altri incontri di giornata, nel girone A vittorie per Giana Erminio (2-1 all’Arzignano, reti di Bernardi per gli ospiti e ribaltone firmato Ruffini e Lischetti al 95’), Novara (3-1 alla Pro Patria, doppietta di Lanini e gol di Alberti, Tunjov accorcia per i bustocchi) e Pergolettese (1-0 all’Ospitaletto, decide Jaouhari).

Nel girone B, l’Ascoli si aggiudica la sfida tra “decadute” battendo 2-1 il Perugia con un rigore di Rizzo Pinna al 90’, dopo le reti di D’Uffizi per i bianconeri e Manzari per gli umbri. Il Gubbio regola il Forlì: 2-0 firmato Di Massimo e Zallu. Vince anche il Livorno: 2-1 alla Vis Pesaro, sblocca Di Carmine su rigore, raddoppia Malagrida, accorcia Stabile. Vittoria di misura del Pineto sul Campobasso: 1-0 su rigore di D’Andrea.

Nel girone C, colpaccio del Trapani, che non risente delle grane giudiziarie e con un organico ridotto all’osso espugna il campo della Casertana con la rete di Nina al 36’ della ripresa. Finiscono con un pareggio Altamura-Atalanta U23 (1-1, Comi per gli ospiti, Grande per i locali) e Cerignola-Monopoli (0-0).