Tumminello fa volare il Benevento, Brescia: che tonfo col Renate, il Ravenna vince al 101'

Il Brescia cade in casa, il Ravenna ritrova il sorriso al 101', il Benevento piega il Siracusa. Oggi in campo Vicenza, Arezzo e Catania, domani l'Inter U23

Si sono giocate ieri 11 partite della 23esima giornata del campionato di Lega Pro. Lo scivolone del Brescia spiana la strada al Vicenza, che può ulteriormente allungare il passo. Il Ravenna vince al 101’ e accorcia dall’Arezzo, nel girone C il Benevento soffre in avvio e alla fine, ma supera il Siracusa e stacca il Catania.

Scivolone Brescia, strada libera per il Vicenza

Legni colpiti, occasioni mancate e il cinismo del Renate: il mix perfetto per la sconfitta dell’Union Brescia, battuto in casa dalla formazione di Foschi; primo ko per Corini da quando allena le rondinelle. Delcarro sblocca l’incontro sulla prima iniziativa degli ospiti a metà primo tempo. Il Brescia colleziona una serie di occasioni per pareggiare e colpisce un palo con Valente.

A inizio ripresa la beffa: Silvestri trattiene Anelli in area e Calì trasforma il rigore spiazzando Gori, che poi eviterà la terza segnatura del Renate. Nel finale Nobile sbarra la strada al Brescia parando su Crespi e Vido, arrendendosi soltanto al tocco sottomisura di Balestrero, col Renate ridotto in dieci dal 33’ della ripresa per il doppio giallo ad Anelli.

Il passo falso delle rondinelle può spianare ulteriormente la strada al Vicenza, che oggi ospita il Cittadella al “Menti”, mentre il Lecco secondo, a -12 dalla capolista e a +1 sul Brescia, è atteso domani dal match interno contro l’Inter Under 23.

Ravenna all’ultimo respiro, Guidonia ko al 101′

Dopo un solo punto conquistato in quattro partite, il Ravenna riesce a scuotersi al termine di un match non adatto ai deboli di cuore. Vittoria in extremis sul Guidonia, a secco di successi da 7 partite, andato vicinissimo a strappare un pareggio d’oro al “Benelli”, quando Sannipoli, al 97’, ha ribadito in rete dopo il palo colpito da Zappella, in un convulso finale di marca ospite.

Fino ad allora il Ravenna aveva condotto agevolmente le operazioni, segnando con Tenkorang nel primo tempo e sfiorando più volte la seconda segnatura nella ripresa, con il portiere avversario Avella assoluto protagonista. Nel recupero prima la beffa firmata da Sannipoli e poi l’incredibile gol vittoria di Solini, all’11’ di recupero. Oggi tocca all’Arezzo (contro la Juventus NG), che comanda la classifica con 4 punti di vantaggio sui romagnoli.

Benevento, rischio e vittoria. Catania avvisato

Il Benevento soffre in avvio e nel finale, ma riesce a superare l’ostacolo Siracusa: 3-2 per i campani, in attesa di Catania-Cosenza da soli in vetta alla classifica del girone C. Mattatore dell’incontro Tumminello, che prima pareggia con un sinistro a giro l’iniziale vantaggio di Di Paolo (errore di Vannucchi in uscita) e poi serve a Maita un delizioso colpo di tacco, che il compagno tramuta nel gol del 2-1.

Prima dell’intervallo l’inzuccata di Simonetti fulmina ancora Farroni, poi decisivo nell’evitare a più riprese la quarta segnatura del Benevento. Nel recupero, altro errore di Vannucchi e guizzo di Pacciardi, che rende meno pesante il passivo del Siracusa.

Blitz di Trento e Ternana, colpaccio Pianese

Negli altri incontri del girone A, blitz del Trento a Zanica contro l’Albinoleffe. Pellegrini fallisce un rigore, ma Fossati segna quello del vantaggio nella ripresa. Chinetti raddoppia e Sali accorcia nel finale. Non basta la doppietta di Iotti alla Pro Vercelli per espugnare il campo della Virtus Verona: finisce 2-2, reti di Cernigoi e Pagliuca per i padroni di casa.

Nel girone B, la Ternana espugna Carpi con la rete di Orellana al 34’ della ripresa. La Torres rimonta il Bra in terra sarda: apre Sinani per gli ospiti, pareggia Sala nel primo tempo. Colpaccio della Pianese sul campo della Sambenedettese: 2-0 con reti di Fabrizi e Sussi. Marchigiani in dieci per tutta la ripresa (rosso a Lepri).

Nel girone C rialza la testa il Crotone: 2-0 al Potenza, gol di Maggio e Di Pasquale. Il Casarano rimonta due reti al Picerno (doppietta di Bianchi), con Giraudo e Leonetti al 90’ (2-2 il finale). Vittoria del Latina contro il Foggia: 2-0, Fasan e il solito Parigi.