La Juve Next Gen ko in 9 tra le polemiche, la Salernitana sprofonda, Brescia ok sotto gli occhi di Guardiola

La Juventus NG si illude, ma perde a Campobasso in 9 uomini. Il Brescia a fatica sulla Pro Patria: Guardiola sugli spalti. A Salerno rischia Raffaele

Si sono disputate ieri 14 gare della 28esima giornata del campionato di Lega Pro. In attesa del posticipo del Vicenza, il Brescia fa il suo dovere battendo la Pro Patria davanti a Pep Guardiola. Nel girone B, colpo in esterna dell’Ascoli a Pontedera, cade ancora la Juventus Next Gen ridotta in nove. Nel girone C, il Benevento resiste a +5 sul Catania espugnando Altamura (etnei ok contro il Giugliano), male la Salernitana. I risultati.

Il Brescia a fatica davanti a Guardiola

Uno spettatore di lusso ha accompagnato la vittoria del Brescia contro la Pro Patria. Al “Rigamonti” nessuno si aspettava la presenza di Pep Guardiola, ex centrocampista delle rondinelle, arrivato in città per festeggiare il compleanno di Edoardo Piovani, club manager del Brescia e dirigente anche ai tempi in cui giocava l’amico spagnolo, ora affermato tecnico del Manchester City.

In campo tanta sofferenza per la squadra di Corini, che va due volte sotto contro la penultima in classifica, trascinata dalla doppietta di Desogus (il secondo gol su rigore). Prima Fogliata e poi Cazzadori in chiusura di tempo riagguantano l’equilibrio. Nella ripresa, al 15’, ci pensa Balestrero a regalare i tre punti al Brescia, che approfitta dello 0-0 interno del Lecco contro l’Albinoleffe per consolidare il secondo posto (+3 sul terzo). Questa sera il Vicenza chiuderà il programma del 28esimo turno, ospite della Virtus Verona. Con i risultati di ieri, la capolista è a +13 sul Brescia e a +16 sul Lecco.

Juve NG ko a Campobasso, secondo stop di fila

Seconda sconfitta di fila per la Juventus Next Gen, che nel lunch match di ieri si illude di poter battere il Campobasso, ma perde la partita, chiusa in nove uomini dai bianconeri per le espulsioni di Gunduz al 42’ del primo tempo (somma di ammonizioni) e di Cerri al 97’, per una gomitata a un avversario.

Al 27’, Juventus NG in vantaggio con un gol di tacco di Deme sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa, complice la superiorità numerica, il Campobasso trova il pareggio al 21’: assist di Gala e botta secca di Agazzi, nulla da fare per Mangiapoco. I bianconeri accusano il colpo e tre minuti dopo incassano il secondo gol: Cristallo insacca da posizione defilata. Nel finale Owusu sfiora il 2-2, ma il risultato non cambierà più tra le polemiche.

Il Benevento resiste, Catania a -5, sprofonda la Salernitana

Nel girone C, la corsa alla promozione diretta in Serie B è limitata a due squadre. Il Benevento conferma il +5 sul Catania secondo grazie al 2-1 in esterna contro l’Altamura, passato in vantaggio al 37’ del primo tempo con Grande. Nella ripresa Prisco pareggia e Tumminello, su rigore, ribalta il punteggio.

Alle spalle della capolista c’è il Catania, che deve impegnarsi più del dovuto per battere il Giugliano di misura: decide la rete di D’Ausilio a metà ripresa. Crolla la Salernitana, contestata dai suoi tifosi durante e alla fine del match interno contro il Monopoli, vittorioso all’Arechi grazie a una magia di Scipioni: il centrocampista va via in serpentina agli avversari e da centrocampo infila il pallone all’incrocio dei pali sorprendendo Donnarumma.

Traballa la panchina di Giuseppe Raffaele, che potrebbe essere sollevato dall’incarico e sostituito da Guglielmo Stendardo, attuale tecnico della Primavera granata. Si fanno anche i nomi di Fabio Caserta e Pasquale Marino.

Tris del Trento, bene l’Ascoli, Foggia a picco

Nel girone A, tris del Lumezzane al Dolomiti Bellunesi: a segno Mancini, Caccavo e Ghillani. Il Trento espugna Vercelli: 1-3, apre Pellegrini, pareggia Comi per i piemontesi, Triacca e Sangalli regalano tre punti ai trentini. Blitz dell’Ospitaletto ad Arzignano: 2-1 in rimonta con doppietta di Bertoli dopo il gol di Nanni.

Nel girone B, l’Ascoli concede il bis in trasferta e dopo aver espugnato il campo del Bra si ripete col Pontedera, piegato 3-1: Nicoletti e Damiani lanciano i marchigiani, Yeboah accorcia, D’Uffizi riallunga e Kabashi spara alto il rigore del possibile 2-3. Il Carpi batte il Bra: Zagnoni per gli emiliani in avvio di ripresa, pari di Lionetti e gol vittoria di Stanzani.

Nel girone C, 0-0 tra Atalanta U23 e Cosenza. Il Crotone inguaia il Foggia, che ieri presentava in panchina Michele Pazienza: 3-1, vantaggio ospite di Romeo, reti di Piovanello, Musso e Gomez su rigore per i pitagorici. Infine vittoria del Sorrento contro il Siracusa: 2-0 con doppietta di Sabbatani.