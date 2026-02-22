L’Inter U.23 frana ancora, Mandorlini a punteggio pieno a Ravenna, l'Alcione vola

Si sono giocate ieri 11 gare della 28esima giornata del campionato di Lega Pro. Flop dell’Inter Under 23 sul campo del Renate. Nel girone B, l’Arezzo continua a correre (1-0 a Gubbio), il Ravenna ci crede ancora (1-0 alla Sambenedettese, due su due per Mandorlini). I risultati.
L’Inter U23 non sa più vincere, ko a Meda
L’Inter Under 23 non sa più vincere: 5^ gara senza i tre punti per la squadra di Vecchi, piegata 2-1 a Meda dal Renate, nonostante il rimedio posto da Berenbruch al primo vantaggio dei padroni di casa. Solo 3 punti sui 15 a disposizione per i nerazzurri, scivolati all’8° posto in classifica.
Il Renate sblocca l’incontro al 14’ del primo tempo con Bonetti, sull’assist di Karlsson, tra i migliori in campo. L’Inter Under 23 balbetta, poi sembra risvegliarsi nella seconda parte della prima frazione: Prestia e La Gumina impensieriscono Nobile, che tiene avanti il Renate.
In apertura di ripresa Berenbruch pareggia i conti sul suggerimento di Stante. Ma è un fuoco di paglia, perché è il Renate ad averne di più: Bonetti sfiora la doppietta personale, poi ci pensa Ekuban, con un’azione personale, a infilare Calligaris, che rende il passivo meno pesante fermando la conclusione di Calì nel finale.
L’Arezzo scappa, il Ravenna non molla
Continua il botta e risposta a distanza tra l’Arezzo, capolista del girone B, e il Ravenna, sua inseguitrice a 7 punti di distanza. Gli amaranto rientrano da Gubbio con tre punti pesantissimi: ci pensa Ravasio, in apertura di ripresa, a spingere l’Arezzo verso il 10° risultato utile consecutivo. Ancora un clean sheet per Venturi, alla 7^ partita di fila senza subire reti.
Il Ravenna risponde presente, ma rimane lontano 7 punti: seconda vittoria di fila per Andrea Mandorlini sulla panchina dei romagnoli. Inizia malissimo, invece, l’avventura di Roberto Boscaglia su quella della Sambenedettese (è il 4° tecnico stagionale), piegata da un gol di Solini, difensore goleador, al 35’ del primo tempo (4° ko di fila per i marchigiani).
Alcione senza limiti, Di Carmine lancia il Livorno
Negli altri risultati di giornata, nel girone A continua a sognare l’Alcione Milano, che dopo aver interrotto l’imbattibilità del Vicenza batte di misura la Pergolettese (1-0, gol di Pirola) e si conferma al 4° posto. Il Novara stende la Giana Erminio: doppietta di Da Graca e gol di Alberti nel 3-1 finale, con momentaneo vantaggio ospite siglato da Samele. Gol ed emozioni in Triestina-Cittadella: apre Falcinelli, pareggia Faggioli per gli alabardati, nuovo vantaggio ospite di Anastasia, Vertainen fa 2-2 al 91’, ma al 96’ ci pensa Rabbi a regalare tre punti ai veneti. Notte fonda per la Triestina, ormai spacciata.
Nel girone B, il solito Di Carmine lancia il Livorno nell’1-0 al Pineto. Senza reti Torres-Vis Pesaro. Nel girone C, un rigore di Castorani al 95’ gela il Latina e fa felice il Potenza. Colpo di reni del Trapani: 2-0 alla Cavese, il portiere campano Boffelli para un rigore a Matos (è il 4° stagionale), ma nulla può sulle conclusioni di Celeghin e Winkelmann nella ripresa. Infine 2-1 della Casertana al Picerno: subito Kontek, pareggia Abreu per i lucani, decide Casarotto che poi si fa parare un rigore da Marcone nel recupero.