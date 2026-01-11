L’Inter U.23 si sveglia dal letargo, allarme Foggia, settimana no per il Trapani

L'Inter Under 23 batte la Pro Patria e torna a vincere dopo 6 partite. Vicenza inarrestabile, 4° successo di fila per il Brescia. Ravenna inceppato

Si sono disputate ieri 11 gare della ventunesima giornata del campionato di Lega Pro. Torna a sorridere l’Inter U23, che inguaia la Pro Patria. Il Vicenza non si ferma: anche l’Ospitaletto va ko. Quarta vittoria di fila per il Brescia, frena il Ravenna nel derby col Forlì, il Trapani stecca a Latina, il Foggia battuto dal Sorrento. I risultati.

L’Inter Under 23 ritrova il sorriso, Pro Patria disperata

Non vinceva da sei partite l’Inter Under 23. È tornato a farlo a Busto Arsizio, contro una Pro Patria sempre più in crisi, al 6° ko consecutivo. Vittoria nerazzurra nel segno di Antonino La Gumina, giustiziere dei bustocchi come nella gara di andata. L’attaccante ha sbloccato il risultato su azione dopo 4’ di gioco e prima della mezzora ha raddoppiato su rigore, concesso per un fallo di mano di Mora.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Pro Patria ha provato a rimettersi in carreggiata con Aliata e Schirò e poi ancora con Orfei, che si è fatto ipnotizzare da Melgrati. Nella ripresa attento il portiere nerazzurro sul tiro di Mastroianni, poi l’Inter Under 23 ha controllato agevolmente l’avversario sino alle battute finali, quando i padroni di casa hanno alzato il ritmo con Ganz e l’ultimo arrivato Desogus, autore del gol della bandiera al 90’, con un colpo di testa.

Con la vittoria di ieri la squadra di Stefano Vecchi sale a quota 31 in compagnia del Renate, scavalcando il Trento al 5° posto in classifica. Tredicesima sconfitta stagionale per la Pro Patria, penultima a 12 punti: non fosse per la Triestina penalizzata di 23 punti, i bustocchi sarebbero ultimi in classifica.

LPS

Vicenza senza ostacoli, poker Brescia

Nel girone A, non si ferma la marcia inarrestabile del Vicenza, alla 3^ vittoria di fila per 1-0: anche l’Ospitaletto si arrende al “Menti”, punito dalla zampata sotto porta del difensore Cuomo. Sedicesima affermazione stagionale per la capolista imbattuta, confermati gli 11 punti di vantaggio sul Brescia.

Le rondinelle vincono la quarta partita di fila sotto la gestione Corini: 2-1 al Trento, sblocca Cazzadori, pareggia Dalmonte per gli ospiti in chiusura di primo tempo, ma a inizio ripresa Silvestri riporta avanti il Brescia, che resiste fino al triplice fischio e stacca momentaneamente il Lecco di 4 lunghezze, in attesa dell’impegno dei rivali.

LPS

Ravenna inceppato, l’Arezzo prova la fuga

Sembra essersi smarrito il Ravenna, un solo punto nelle ultime tre partite, quello conquistato ieri nel derby al “Benelli” contro il Forlì. Uno striminzito 0-0 per i romagnoli, che oggi potrebbero ritrovarsi a 4 punti dalla vetta se l’Arezzo dovesse battere il Pontedera.

Debutto dal primo minuto per l’ex Cagliari Nicolas Viola, uno dei migliori in campo per il Ravenna, scontratosi contro l’organizzazione difensiva del Forlì, che ha pure “rischiato” il colpaccio con Petrelli. Alle spalle di Arezzo e Ravenna risale l’Ascoli, a -5 dai giallorossi grazie alla vittoria contro la Ternana nell’anticipo di venerdì.

Trapani e Foggia a picco, il Sorrento vede i playoff

Che sia basket o calcio non è assolutamente un buon momento per il Trapani di Valerio Antonini, penalizzato di altri 7 punti in settimana e scivolato in piena bagarre salvezza. I granata sono stati sconfitti dalla doppietta di Parigi (il secondo gol su rigore), che ha lanciato il Latina verso la vittoria. I pontini torneranno in campo mercoledì per affrontare la semifinale di Coppa Italia di Lega Pro.

Sfortunato il Trapani, che aveva recuperato il primo svantaggio con la rete di Salines. Sul 2-1, a inizio ripresa, Basti – secondo portiere del Latina – ha respinto il rigore di Fischnaller. A picco anche il Foggia, sconfitto nel finale dal Sorrento. I costieri, ora a un soffio dai playoff, l’hanno spuntata nelle battute finali con il sinistro velenoso del difensore maltese Shaw, ribaltando la rete di Bevilacqua, che aveva portato avanti il Foggia in chiusura di prima frazione. Prima dell’intervallo il Sorrento aveva pareggiato con Sabbatani. Satanelli in piena zona playout.

LPS

Blitz di Lumezzane e Renate, Crotone ko

Negli altri incontri, nel girone A vittoria dell’Albinoleffe sulla Pro Vercelli: 2-1, Comi illude i bianchi, Sali e De Paoli nel recupero la ribaltano. Blitz del Renate sul campo della Giana Erminio, la decide Karlsson. Fa lo stesso il Lumezzane, al 12° risultato utile di fila: 2-0 a Crema contro la Pergolettese, reti di Mancini e Caccavo.

Nel girone B, la Torres pareggia in pieno recupero con il rigore di Diakite, impattando 2-2 contro il Campobasso, avanti al 93’ con Celesia. A segno anche Mastinu per i sardi e Martina per i molisani. Nel girone C, colpaccio dell’Altamura a Crotone: 0-1, Curcio di testa (traversa di Gomez per i pitagorici).