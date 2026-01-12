Juve Next Gen scatenata, vince a Livorno ed è in zona playoff, vince anche l’Atalanta

La Juventus NG vola. L'Arezzo prende il largo, il Catania agguanta il Benevento, tripletta di Zuppel al Pineto

Si sono disputate ieri altre 14 gare della ventunesima giornata del campionato di Serie C. Colpaccio della Juventus Next Gen, che espugna Livorno e fa capolino in zona playoff. L’Arezzo sbriga il derby col Pontedera e si porta a +4 sul Ravenna secondo. Il Lecco risponde a Vicenza e Brescia battendo la Triestina. Nel girone C, il Catania vince nel finale e agguanta il Benevento al primo posto.

Espugnata Livorno, Juve NG in zona playoff

Settimo risultato utile di fila per la Juventus Next Gen, che sorprende e batte il Livorno al “Picchi” ribaltando lo svantaggio iniziale. Bianconeri in piena zona playoff e decisamente in salute a giudicare dall’andamento degli ultimi due mesi.

Subito fuoco e fiamme in apertura. I labronici si portano in vantaggio al 7’ con l’esperto Di Carmine, che sfrutta un lancio di Hamlili e in diagonale beffa Scaglia. Il pareggio della Juventus Next Gen è praticamente immediato: minuto 12, cross di Turicchia e sinistro vincente di Puczka.

Nel primo tempo si fa vedere anche Okoro, molto richiesto in Lega Pro, ma la difesa del Livorno tiene botta. Si arriva al 7’ della ripresa quando Nwachukwu, già ammonito, rimedia il secondo giallo e viene espulso: Livorno in dieci. Seghetti salva i suoi ancora su Okoro, ma nulla può al 39’ sul sinistro a giro di Guerra, che si infila alle sue spalle. Nel recupero l’attaccante bianconero colpisce il palo legittimando il successo dei ragazzi di Brambilla.

Arezzo in fuga, duello in vetta nel girone C

Tentativo di fuga dell’Arezzo nel girone B: gli amaranto vincono il derby contro il Pontedera grazie alla sfortunata autorete di Biagini (tiro di Renzi sul palo, il pallone carambola sulla schiena del portiere del Pontedera e termina in rete) e volano a +4 sul Ravenna, fermato sabato dal Forlì (0-0), confermando il +9 sull’Ascoli terzo.

Nel girone C due squadre al comando: il Catania regola a fatica la Cavese, con due reti nel finale (Di Gennaro all’88’ e Caturano al 91’, due assist di Bruzzaniti) e agguanta il Benevento in vetta. Per i campani un prezioso 0-0 sul campo della Casertana, che si gode il 3° posto in classifica in attesa di Cosenza-Salernitana in programma stasera.

Atalanta U23, finalmente! Playoff più vicini

Dopo 5 partite e 40 giorni a secco di vittorie, l’Atalanta Under 23 torna a gioire espugnando il difficile campo del Casarano, ridotto però in dieci dal 35’ del primo tempo per l’espulsione di Barone (fallo su Vavassori lanciato a rete). I ragazzi di Bocchetti interrompono la crisi di risultati (4 ko in 5 gare) grazie al guizzo di Cissé dopo 20’ di gioco.

I nerazzurri si allontanano, così, dalla zona playout, distante 4 punti, avvicinandosi sensibilmente al decimo posto lontano una sola lunghezza. Per il Casarano la terza battuta d’arresto nelle ultime quattro uscite, che non pregiudica l’importante posizione di classifica (9° posto).

Il Lecco avanza, spettacolo a Pineto, Perugia in extremis

Nel girone A, il Lecco batte la Triestina di misura (1-0, rigore di Sipos in chiusura di primo tempo, 4° gol in 5 gare per l’attaccante) e risponde alle vittorie di Vicenza e Brescia, rafforzando il 3° posto a un punto dalle rondinelle e a +6 sul Cittadella, battuto 2-0 dall’Alcione Milano (gol di Ciappellano e Morselli nell’ultimo quarto d’ora di gioco). L’Arzignano risale ancora: 1-0 a Verona contro la Virtus, decide un rigore di Mattioli nel recupero del primo tempo. Termina 1-1 Novara-Dolomiti Bellunesi: Ledonne per i piemontesi, Saccani al 95’ per gli ospiti.

Nel girone B, il Perugia evita il ko nel recupero riacciuffando il Bra, avanti al 41’ con Lionetti, con il nuovo arrivato Nepi. Rocambolesco 3-3 in Pineto-Guidonia: la tripletta di Zuppel, l’ultimo gol su un rigore contestato al 98’, ferma la marcia degli abruzzesi, ancora quarti in classifica. Non bastano le reti di Vigliotti, Gagliardi e Ienco (per il provvisorio 3-1), gli ospiti rimontano in dieci (espulso Cristini al 19’ della ripresa).

Altri due segni “X” in Carpi-Pianese 1-1 (Panelli per gli emiliani, Sodero per gli ospiti) e in Sambenedettese-Gubbio 0-0. Nel girone C, vittoria di misura del Monopoli sul Siracusa: Battocchio fa gol su punizione dopo il rigore fallito da Fall (parato da Farroni).