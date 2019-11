Ritiro giusto o no? I tifosi divisi sulle scelte di De Laurentiis

Ancelotti l’ha accettato senza condividerlo, la squadra l’ha presa malissimo, lo stesso ds Giuntoli ha cercato di ricomporre fino all’ultimo la frattura invano. La decisione di Aurelio De Laurentiis di spedire il Napoli in ritiro fino a domenica fa discutere da ieri. Che sia un ritiro costruttivo e non punitivo cambia poco: gli azzurri stasera giocheranno in Champions contro il Salisburgo e poi rimarranno a Castelvolturno fino a dopo la gara con il Genoa di sabato.

IL PRECEDENTE – Era successo già ai tempi di Benitez che il patron azzurro prendesse la situazione in pugno e – contro la volontà del tecnico – decidesse di mandare tutti in ritiro. Il ko di Roma e il conseguente settimo posto in classifica hanno fatto scattare di nuovo l’allarme rosso, da qui la decisione del patron.

LE REAZIONI – Come si schierano i tifosi del Napoli di fronte a questa situazione? Fioccano commenti di ogni tipo: “Se mandi la squadra in ritiro quando il problema è chi scalda la panchina, allora è chiaro ( e giustificato ) l’ammutinamento. Napoli senza idee, giocatori fuori ruolo, mancanza di trame di gioco, ma i colpevoli sono quelli che scendono in campo”.

LE IPOTESI – C’è chi sottolinea: “Il ritiro è l’ennesima arma che dividerà i tifosi del Napoli Vinci con il Salisburgo? Aveva ragione Adl Perdi con il Salisburgo? Aveva ragione Ancelotti E via con tutte le solite litanie! Che barba che noia, che noia che barba!”.

LA LETTURA – Un altro follower osserva: “Tutti a chiacchierare ma la lettura è la seguente. Ancelotti è d’accordo sul ritiro ma per non andare contro la squadra ha detto il contrario compattando ancora di più il rapporto tra staff tecnico e squadra”.

LA FILOSOFIA – C’è chi ricorre a testi filosofici per spiegare le mosse del patron: “Il Presidente ADL, con sagacia comunicativa, infligge una sculacciata all’imperturbabile bonarietà di Ancelotti spedendo la squadra in ritiro. Uso degli stratagemmi 29 [Dissimulare la sconfitta con una diversione] e 30 [Argomento d’autorità] di Schopenhauer“.

NON VA – Prevale il pessimismo nelle reazioni dei tifosi: “Adl manda la squadra in ritiro per “conoscersi meglio”, l’80% della rosa è la stessa di 5 anni fa. Ancelotti non si nasconde e “boccia” il ritiro, ma nonostante ciò: “Il rapporto con la società non cambia”! Tutto ok in quel di Napoli” e infine: “ADL sperava nelle dimissioni di #Ancelotti mandandolo in ritiro forzato. Ma un aziendalista rimane SEMPRE tale. Quindi resta ben saldo sulla poltrona..pardon panchina. In fondo lo hai amato anche per questo durante il mercato, vero?”.

