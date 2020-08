Ritiro Napoli, i convocati: c'è Osimhen, ancora out Petagna

Prende il via oggi la nuova stagione del Napoli e lo fa con il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro che si protrarrà fino al prossimo 4 settembre.

Sono ben 34 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso per questa avventura: dai ‘cavalli di ritorno’ Ciciretti, Gaetano, Machach e Tutino fino ai nuovi acquisti Osimhen e Rrahmani. Assenti Petagna (risultato positivo al Coronavirus) e Karnezis, in procinto di trasferirsi al Lille. C’è Allan nonostante le voci insistenti di un ricongiungimento con Ancelotti in Inghilterra all’Everton.

Portieri: Ospina, Meret, Contini, Daniele.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto.

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach.

Attaccanti: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino.

Assente per la prima volta dopo sette anni Callejon, che non ha rinnovato il contratto in scadenza: per lo spagnolo si fa sempre più strada l’ipotesi di un ritorno in patria con l’approdo al Villarreal.

Due gli impegni per il Napoli durante il soggiorno abruzzese: il triangolare con L’Aquila e Castel di Sangro del 28 agosto e la sfida al Teramo in programma l’ultimo giorno del ritiro.

24-08-2020 10:56