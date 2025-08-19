Ritiro Sinner, Roddick individua il 'grave errore' di Alcaraz nei confronti di Jannik: poi attacca Cincinnati per la finale

Nel corso dell'ultima puntata del podcast Served, Roddick si è scagliato contro l'organizzazione della finale di Cincinnati, scherzando poi su Alcaraz e Sinner, prima di riempire di elogi Paolini

Il Masters 1000 di Cincinnati purtroppo si è concluso nel modo peggiore possibile con il ritiro di Jannik Sinner in finale contro Carlos Alcaraz dopo poco più di 20’. A compromettere lo spettacolo però anche la scelta degli organizzatori di programmare l’atto conclusivo durante il pomeriggio di un lunedì. Una decisione insensata secondo Andy Roddick, che in occasione dell’ultima puntata del podcast da lui condotto, Served, ha scherzato individuando anche un “grave” errore commesso dallo spagnolo dopo il ritiro dell’azzurro.

Roddick attacca l’organizzazione di Cincinnati

Come suo solito, nell’ultima puntata di Served, Andy Roddick ha analizzato la situazione in ambito maschile e femminile in vista dello US Open, partendo proprio dai risultati di Cincinnati, che in realtà ci ha confermato quello che già sapevamo, ovvero la netta superiorità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rispetto a tutti gli altri: “In campo maschile non è cambiato niente dopo Cincinnati, i favoriti per lo US Open rimangono Sinner e Alcaraz, troppo superiori a tutti gli altri. Gli unici che posso impensierire i primi due al mondo sono Taylor Fritz, Alexander Zverev e Ben Shelton. L’unica cosa che è cambiata è che ora siamo preoccupati che Jannik possa essere malato”.

Roddick ha poi attaccato l’organizzazione del torneo per la decisione di programmare la finale in un orario e un giorno sfavorevole a tutti e a distanza di meno di 24 ore dall’inizio del doppio misto in programma allo US Open: “Non è sembrato al meglio durante la finale delle 15 di lunedì, tra l’altro orario perfetto (dice in tono ironico, ndr) per attrarre gli spettatori allo stadio a seguire la più interessante rivalità nel tennis. Forse il momento peggiore per organizzare una finale. È un problema anche per tutti coloro che prenderanno parte al doppio misto dello US Open”.

Il “grave” errore di Alcaraz

L’ex n°1 ATP ha poi scherzato sul bel gesto di Alcaraz, che dopo il ritiro di Sinner lo ha immediatamente affiancato per consolarlo e alzargli il morale. Una scelta certamente nobile e apprezzata anche da Roddick, il quale però ha scherzato evidenziando come lo spagnolo abbia rischiato il contagio: “Adesso vi svelo quello che Alcaraz ha fatto di completamente sbagliato questa settimana: se qualcuno si ritira ed è malato, tu gli batti il pugnetto. Non gli vai vicinissimo, gli stai più lontano possibile! L’unico errore di Carlos in tutta la settimana è stato l’essersi avvicinato a Sinner quando hai il sospetto che non stia al meglio. Ovviamente ho amato la sua reazione e il loro rapporto, ma se fossi stato il suo coach gli avrei detto ‘stagli allarga!’ (ride, ndr)”.

Roddick, che belle parole per Paolini

Dopo Sinner ieri sera è toccata a un’altra azzurra scendere in campo per una finale a Cincinnati. Ci riferiamo ovviamente a Jasmine Paolini, che nonostante non sia riuscita a sfatare il tabù Iga Swiatek ha mostrato una delle sue versioni migliori dell’ultimo periodo, mettendo parecchio in difficoltà la polacca e facendo ben sperare in vista dello US Open.

Una prestazione quella di Jas che ha offerto a Roddick una nuova chance di esprimere tutta la sua ammirazione per Paolini e il suo gioco estremamente completo e divertente: “Io amo Paolini, è una giocatrice così completa e, ora dirò qualcosa per cui qualcosa potrà accusarmi di essere pazzo, anzi, potrebbe essere la giocatrice più completa del circuito femminile. Può difendere molto lontana dalla line di fondo, sa giocare a varie altezze con entrambi i fondamentali, sa rubare il tempo all’avversaria, entrare in campo. Magari non può servire troppo velocemente e ogni tanto potrà essere superata in potenza, ma ragazzi, non sarà pure alta fisicamente, ma ha un grande cuore e una grande battagliera. Lei è incredibile da vedere giocare”.