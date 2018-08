Ritorna in campo e segna dopo l'ischemia

Ha un lieto fine la storia di Cedric Armand N’Guessan, attaccante diciottenne dell’Olginatese. La giovanissima punta originaria della Costa d’Avorio aveva avuto un malore durante una partita di serie D della scorsa stagione contro la Pro Sesto, disputata lo scorso marzo. Al ragazzo, immediatamente trasportato in ospedale, era stata riscontrata una ischemia cardiaca, cioè il restringimento di un’arteria legata alla formazione di placche all’interno dei vasi sanguigni con riduzione del sangue disponibile per il cuore, un fenomeno che può portare fino all’infarto.

Cedric, all’Olgiate da quando ha 9 anni, non era in pericolo di vita, ma le possibilità di tornare a giocare erano ormai poche dopo quanto successo. E invece il giovane, dopo un lungo percorso di recupero, ha ottenuto un mese fa la riabilitazione per tornare in campo. E il classe 2000 si è messo immediatamente in mostra all’esordio stagionale, andando a segno per la sua Olginatese in occasione della partita di Coppa Italia di serie D contro la Scanzorosciate, approfittando dell’errore della difesa avversaria e contribuendo così alla vittoria della squadra per 4-2. A segno anche Cristofoli con una doppietta.

Su Facebook la società di Lecco lo ha celebrato così: “Sei con noi da quando eri bambino. Te ne sono capitate di tutti i colori, tra mani e braccia rotte. Sei stato sempre al centro di ogni nostro progetto della tua annata, la 2000. Ci hai sempre ripagato con impegno, gentilezza e gol. A marzo il tuo cuore ci ha fatto prendere un bello spavento. Ieri la grande paura è finita. Sei tornato e alla prima gara ufficiale dal via libera dei medici, ecco anche il tuo primo gol con la maglia della prima squadra. Ced complimenti di cuore da tutti noi. La tua famiglia. L’Olginatese”.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 14:10