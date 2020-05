Ritorno all'Atletico, Godin vuota il sacco

Nel corso di una diretta Instagram Diego Godin ha parlato della possibilità di tornare all'Atletico Madrid: "Quel ciclo è stato il più bello della mia vita sportiva ma la mia tappa all'Atletico come giocatore è finita, ho voltato pagina. Sto vivendo un'esperienza nuova all'Inter, diversa, e sto imparando nuove cose".

Il navigato centrale ha faticato ad imporsi nella difesa nerazzurra e Antonio Conte gli ha quasi sempre preferito Bastoni. Sulle sue tracce ci sono anche Manchester United e Valencia mentre il Tottenham si è defilato.

Alla Gazzetta dello Sport il suocero aveva dichiarato: "Non ha fatto i minuti e le prestazioni che si sarebbe aspettato. E' comunque contentissimo della scelta che ha fatto, nonostante qualche difficoltà iniziale. Adora Milano e gli piace che nel calcio in Italia c’è una passione ancora più forte che in Spagna: assomiglia molto a quello che provi quando giochi in Uruguay".

SPORTAL.IT | 03-05-2020 10:02