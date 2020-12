Rivaldo dice la sua sul momento del Barcellona

La Leggenda del Barcellona e del Brasile Rivaldo ha detto la sua riguardo alla situazione in casa Barcellona, e in particolare si è espresso su Ronald Koeman. L’asso brasiliano ha giocato dal 1998 al 2002 con la maglia Blaugrana, vincendo un Pallone d’Oro nel 1999 e una Coppa del Mondo nel 2002 col Brasile.

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Betfair: “Se le cose non migliorano, Koeman potrebbe essere il primo ad andare via. Nel calcio il primo che si prende la colpa è l’allenatore e nel Barça la pressione è molto alta, soprattutto se i risultati continuano a non arrivare. Ora Koeman deve cercare di migliorare la situazione entro febbraio prima che riprenda la Champions League. La squadra rischia di restare fuori dalle prime quattro posizioni della Liga, e non gioca bene”

OMNISPORT | 12-12-2020 11:14