Valentino Rossi non lo hai mai perdonato: la rivalità con Marc Marquez che ha infiammato la MotoGP

Tra il Dottore e il Cabroncito non scorre buon sangue, a dir poco, ma perchè e come è cominciato tutto?

Le rivalità, nello sport, sono una cosa normale. Senza di esse non ci sarebbe probabilmente la volontà di crescere e migliorare, lo stimolo a fare sempre meglio. Ma ci sono situazioni in cui si travalicano i confini della competizione e in cui i dissapori diventano quasi personali. Valentino Rossi e Marc Marquez, tutto questo, lo sanno sin troppo bene.

Arrivato in MotoGP con le stigmate del “Nuovo Rossi”, Marquez ha sbaragliato la concorrenza sin da subito, imponendo il proprio dominio già nella stagione di debutto, nel 2013, e bissando l’anno successivo. Il 2015 è però un anno particolare, in cui il Cabroncito non riesce a inserirsi nella lotta per il Mondiale, un discorso a due tra i piloti ufficiali Yamaha: Valentino Rossi, appunto, e Jorge Lorenzo, connazionale di Marquez. Ma lo spagnolo non ci sta, e prova comunque a dire la sua in una lotta che non gli appartiene. Con conseguenze che hanno ripercussioni ancora oggi.

