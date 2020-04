Rivelato documento Fifa:Le decisioni su svincolati e date mercato

Che succede se si riprendono i campionati in estate con i giocatori in scadenza? Se i tornei dovessero iniziare a giugno e terminare ad agosto che fine fanno coloro che non hanno rinnovato e che magari hanno già firmato per altri club? E’ un tema spinoso e riguarda tantissimi giocatori di primo piano in serie A e non solo, da Mertens e Callejon nel Napoli a Vertonghen e Giroud fino al milanista Bonaventura. E ancora: quando sarà possibile iniziare le sessioni di calciomercato se in quel periodo si starà ancora giocando?

Le risposte della Fifa

E’ sicuramente uno dei problemi sul tavolo e che è stato comunque affrontato dalla Fifa. Le contromisure sono già pronte per evitare problemi e ricorsi in merito ai contratti in scadenza dei calciatori. Il quotidiano El Larguero ha portato alla luce il documento che la Fifa ha inviato il 3 aprile scorso alle varie federazioni.

I due punti

Due i punti chiave e riguardano come fare con gli svincolati e quando far cominciare le sessioni estive e invernali di calciomercato.

Scadenze cambiate

Il primo è che i contratti si estenderanno fino ad oltre la scadenza del 30 giugno e termineranno solo quando la stagione sarà conclusa, foss’anche ad agosto o settembre, dunque. Non c’è una data fissa per la scadenza dei contratti. Se un calciatore in scadenza ha firmato per un altro club, l’accordo non entrerà in vigore fino a quando non terminerà la stagione attuale. In caso di controversia tra due club, avrà ragione chi ha il contratto in essere e non chi ha ingaggiato il giocatore svincolato.

Le date del mercato

Altra novità riguarda il mercato. Ogni federazione avrà la libertà di stabilire le date che desidera, purchè venga rispettato il tetto di 16 settimane stabilito dalla Fifa per la finestra “estiva”. Il calciomercato potrebbe pertanto partire anche ad agosto o settembre mentre nella sessione invernale potrebbe essere tanto dicembre quando gennaio o febbraio.

SPORTEVAI | 07-04-2020 10:11