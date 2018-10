River, Portaluppi: "Al Var c'era Stevie Wonder?"

Il Gremio è stato eliminato dalla Copa Libertadores. La sconfitta contro il River Plate non è andata giù a Portaluppi, tecnico del club brasiliano, che ha attaccato l'operato del Var, reo di non aver visto un fallo di mano nell'azione del primo gol degli argentini.

Duro l'attacco dell'ex giocatore della Roma: "Avrei preferito perdere 5-0 piuttosto che in questo modo. Non posso incolpare l'arbitro in campo ma posso prendermela con l'arbitro del Var. Chi si stava occupando del Var? C'era Stevie Wonder? Tutti l'hanno visto".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 08:20