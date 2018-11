Rivincita Keita ma a Fantacalcio non l'ha schierato nessuno

Spalletti alla vigilia gli aveva dato il timbro del fuoriclasse (“Calciatore col timbro top. Ha questa convinzione e sfacciataggine di andare a proporla contro qualsiasi avversario”) ma pochi avrebbero scommesso su un simile exploit. Keita finora in maglia nerazzurra aveva collezionato più brutti voti in pagella che elogi, normale che gli amanti del Fantacalcio non si fidassero. Né della possibilità che giocasse titolare col Frosinone, né tantomento che fosse il migliore in campo. Lo score finale è stato impietoso per i “fantacalcisti” che lo avevano preso all’asta prima del campionato ma che avevano smesso di utilizzarlo nelle loro formazioni: 2 gol 1 assist 45 passaggi 89% passaggi giusti 5 passaggi chiave 2 dribbling riusciti 2 tackle.

I RIMPIANTI – È stata la grande notte del senegalese e sui social è tutto un fiorire di rimpianti come quelli di chi, con auto-ironia, scrive: “Ci sono i giocatori di Fantacalcio che hanno schierato #Keita. Ci sono quelli che lo hanno messo in panchina. E poi ci sono quelli come me che “non lo vedo ancora pronto: tribuna. Meglio l’esperienza di #Palacio”. Totale: 15 punti bruciati”,o anche “#InterFrosinone#qcc voti alti a #Keita . Ma c’è qualcuno che ha avuto ancora il coraggio di schierarlo al fantacalcio’”. I tifosi interisti si dividono tra chi esulta perchè ha ritrovato un campione (“#Keita ha fatto un gol alla Samuel Eto’o, ma non ditelo a voce troppo alta se no si sfascia tutto. #InterFrosinone”) e chi si preoccupa del futuro: “mi sembra di vedere la replica di ciò che si scriveva su #Cancelo in questo periodo un anno fa (troppi 40 milioni, non sarà riscattato, non convince).

IL FUTURO – A questo punto spero di non vedere Keita esplodere in Primavera per poi andare alla Juve”. Già perchè Keita è solo in prestito all’Inter. Il suo cartellino è del Monaco, che lo acquistò dalla Lazio. Cosa farà il club nerazzurro? Lui per ora non si sbilancia (“riscatto dal Monaco? Io darò tutto per l’Inter e la maglia dell’Inter, poi quello che dovrà succedere succederà”) e si concentra sulla serata magica: “Il mio ruolo naturale è esterno d’attacco a sinistra, è lì che mi trovo meglio. Il boato di San Siro, specie sull’1-0, mi ha dato emozione. Ma anche la fiducia, il fatto di partire dall’inizio; mi sentivo bene. Dobbiamo stare su con Juve e Napoli, a fine campionato vedremo cosa succede”. E chissà se ora i fantacalcisti avranno più fiducia in lui.

SPORTEVAI | 25-11-2018 16:14