Rivincita tifosi Juve: Lo criticate ancora?

Vecchio e rotto a chi? In una sola partita ha spazzato via dubbi di ogni tipo, autorizzando dietrofront dei detrattori e orgogliose rivincite di chi lo ha sempre difeso. Giorgio Chiellini nell’ultimo anno ha ricevuto solo critiche, prima per quella biografia un po’ ardita, poi per le voci sul suo “peso” nello spogliatoio che avrebbe portato anche all’esonero di Sarri, quindi sull’opportunità che rimanesse ancora alla Juve nonostante il grave infortunio. La sua prova di ieri contro l’Olanda è stata la risposta tutto e a tutti.

Chiellini si gode la rivicinta

A fine gara Chiellini è apparso raggiante anche se il suo primo pensiero è stato per l’infortunato Zaniolo. Il difensore della Juve ora sa di essere pronto per ricominciare alla grande la stagione con i bianconeri.

Quante critiche su Chiellini

Solo ieri sui social l’ultima polemica, dopo che Paolo Ziliani aveva ironizzato sull’appellativo di totem della Nazionale che gli era stato conferito. Oggi su twitter è tutt’altra musica.

Tifosi Juve pretendono le scuse per offese a Chiellini

A volte anche i tifosi della Juve erano stati critici nei confronti del giocatore, ma oggi i commenti sono a senso unico: “Chiellini quando si difende bassi in area e’ ancora uno dei top assoluti… un mostro poi pero’ gli esperti da social lo criticano se sbaglia 2 appoggi… Seguite la pallavolo che e’ meglio…” o anche: “Vecchio, mezzo zoppo, poca corsa, tutto quello che volete. Ma rimane anche così il miglior centrale italiano. Ora è più chiaro perché è ancora in nazionale? Bene”.

Con Chiellini vicino rinasce anche Bonucci

In tanti sottolineano un altro aspetto: “Non solo difende bene lui, ma fa girare meglio tutto il reparto (con lui accanto Bonucci è un altro giocatore)” oppure: “La prestazione di Bonucci di fianco a Chiellini fa capire, a chi ancora non lo avesse capito, che l’assenza del capitano è stata una mancanza enorme. Più di qualsiasi altra cosa”.

C’è chi sottolinea: “Se la Juve avesse avuto Chiellino l’anno scorso avrebbe vinto lo scudetto il 10 gennaio 2020″. Il web è un fiume in piena: “Quando vi viene voglia di criticare Giorgio Chiellini per qualche malsano motivo dovete contare fino a 10 poi fino a 100 poi fino a 1000 e alla fine stare zitti”.

Ha avuto ragione Mancini: “Prima della partita avevo letto tantissime critiche a Mancini per aver schierato Giorgio Chiellini, lo stesso Giorgio Chiellini che a 36 anni suonati ha messo le p… in testa a tutti gli attaccanti dell’Olanda e ha distrutto Van Dijk sui corner.”. Le reazioni sono infinite: “Mostruoso dopo un anno di inattività a portato al parco i bimbi” e infine. “Odiate Giorgione perché è della Juve, ma la verità è che lui è di una categoria superiore”.

SPORTEVAI | 08-09-2020 09:56