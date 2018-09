Rivoluzione Champions: ecco l'ultima epocale novità

Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha deciso di introdurre il Video Assistant Referee (Var) nella Champions League 2019-2020, a cominciare dai play-off di agosto. E' arrivato l'ok definitivo dell'Esecutivo Uefa all'introduzione della tecnologia in campo, che molti club chiedevano da tempo di mettere in atto già da questa stagione: è stata vinta l'opposizione del presidente Ceferin, che, durante il sorteggio di Montecarlo, aveva bocciato la tecnologia.

L'esordio ufficiale del Var in una competizione Uefa avverrà nella Supercoppa europea, in programma il prossimo 14 agosto a Istanbul. Verrà utilizzato anche agli Europei del 2020 e in Europa League dal 2020/2021.

"Siamo fiduciosi che l'introduzione della Var nell'agosto 2019 ci darà il tempo per mettere in atto un sistema solido e di addestrare i funzionari di gara per garantire un'implementazione efficiente e di successo nella competizione per club più importante del mondo", ha spiegato Ceferin.

Tra i club che più hanno chiesto il Var c'è anche la Juventus, scottata dalla bruciante eliminazione della scorsa stagione a Madrid e anche dall'espulsione recente di Ronaldo a Valencia. La Uefa comminerà in giornata la punizione nei confronti dell'attaccante della Juventus, cacciato dall'arbitro Brych per una presunta tirata di capelli al difensore degli spagnoli Jeison Murillo.

Il cinque volte Pallone d'Oro rischia come minimo un turno di stop: il club bianconero e lo stesso giocatore si attendono una sola giornata di squalifica. La Uefa, riporta la Gazzetta, è consapevole che l’arbitro ha esagerato con il giocatore bianconero, ma il regolamento prevede un turno automatico per rosso diretto, che può essere aumentato fino a 3 nel caso di condotta violenta. Se ci sarà un inasprimento della pena (possibile se l'arbitro nel referto ha riportato un'accusa circostanziata nei confronti del giocatore), la Juventus procederà con il ricorso.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 13:30