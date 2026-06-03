Fiorentina, Paratici pronto a cedere i big: Grosso porta i suoi fedelissimi. Kean, Gud, Dodò, Gosens e De Gea verso l’addio?

L'avvio dell'era Paratici-Grosso potrebbe rivoluzionare la rosa della Viola. Tanti i nomi di spicco che potrebbero salutare in estate, per un mercato da non sbagliare nell'anno del centenario

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

In casa Fiorentina ci si prepara all’avvio ufficiale della nuova era firmata dai due Fabio, Paratici e Grosso. Un’era che approccia la prima estate Viola senza Rocco Commisso nel segno del cambiamento. Una trasformazione profonda e radicale che, dopo le manovre in dirigenza e in panchina, andrà a interessare anche la rosa, pronta a salutare praticamente tutti i big e a ripartire da un mercato oculato e che può essere a forti tinte… neroverdi.

La Viola riparte da Grosso e da… New York

Fabio Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. In giornata saluterà ufficialmente il Sassuolo e potrà dedicarsi completamente alla nuova avventura. Un’avventura che passa inevitabilmente da New York, dove la prossima settimana Giuseppe Commisso ospiterà Fabio Paratici e Alessio Ferrari per buttare giù le basi di quella che si prospetta essere un’estate di rivoluzione. L’obiettivo è chiaro: abbassare il monte ingaggi, lavorare in modo “creativo” e oculato e ridare identità e animo a una Viola annullata mentalmente dopo una stagione a dir poco complicata.

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La promessa di Commisso Jr.

Ricordando il centenario della Viola, Commisso Jr. nelle ultime ore ha parlato di “responsabilità nel voler essere degni di continuare la storia del club”, procedendo “coraggio, fiducia e ambizione”, perché “i grandi club non si costruiscono solo con le parole, ma con visione, disciplina, sacrificio e la responsabilità di onorare la maglia”. Poi, la promessa: “Non penseremo in piccolo. I nostri sogni devono essere degni di Firenze e il nostro lavoro essere degno di quei soldi”. Parole importanti a cui dovranno fare seguito i fatti. Paratici è la garanzia, Grosso la scommessa da vincere (anche in un anno di spending review).

Dodò e Gud verso l’addio

Il vertice americano partirà inevitabilmente dal lascito della passata stagione. Dopo i saluti a Paolo Vanoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si passerà a quelli da rivolgere ai calciatori. Due su tutti, Dodò e Albert Gudmundsson. Il primo ha il contratto in scadenza tra un anno e per 12-15 milioni potrebbe dire addio. Roma e Napoli, al momento, le pretendenti più plausibili. Sull’ex Genoa, invece, ancora nessun interesse concreto ma l’obiettivo è provare a rientrare dei 20 milioni spesi due estati fa.

De Gea e Kean sacrificabili, Gosens può restare

Non certi della permanenza al Franchi anche Robin Gosens, David De Gea e Moise Kean, che percepiscono rispettivamente 2, 3 e 4,5 milioni di euro a stagione. La sensazione è che si valuterà caso per caso con il nuovo allenatore, ma che a fronte di offerte ritenute congrue non si alzeranno le barricate. L’ex Atalanta avrebbe però già dato il suo ok a restare. Su De Gea resta invece vigile la Juventus, mentre per Kean potrebbe muoversi il Tottenham di De Zerbi. Un’operazione che, come scrive La Nazione, poterebbe nelle casse viola una cifra importante, non inferiore ai 40-45 milioni di euro.

Thorstvedt, Volpato e Laurienté: Paratici bussa in casa Sassuolo

Un tesoretto che, sommato ai 30 circa che si andrebbero a incassare da Dodò e Gud, permetterebbe alla Viola di partire all’assalto dei pupilli indicati da Grosso per ripartire. Il tecnico ex Lione vorrebbe infatti portare sulle sponde dell’Arno i suoi fedelissimi a Sassuolo, Kristian Thorstvedt e Cristian Volpato. E non è da escludere a priori anche un blitz per Armand Laurienté, capace nella stagione appena conclusa di confermare quanto di buono fatto in Emilia durante l’anno in Cadetteria.

Occhi su Alajbegovic, Mijnans, Viery e non solo

Gli altri nomi sul taccuino di Paratici sono quelli del centrale brasiliano classe 2005 del Gremio Viery, di Sven Mijnans, 2000 in forza all’AZ Alkmaar e, soprattutto di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco 2007 del Leverkusen, su cui ci sono anche la Roma e un’altra mezza infinità di squadre sparse per l’Europa. A questi si aggiungono le indiscrezioni su Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese, sull’azzurro Luca Koleosho, su Adam Obert del Cagliari e sugli svincolati Filip Kostić e Stephan El Shaarawy.