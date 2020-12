Virtus Bologna, parla Luca Baraldi

Ore davvero tese in casa Virtus Bologna. Luca Baraldi, intervenuto ai microfoni di Radio 108 Basket, parla della situazione legata al play serbo Stefan Markovic: “La Virtus al momento non ha preso nessun provvedimento nei suoi confronti. Sta facendo valutare dai suoi legali la portata delle sue dichiarazioni, sicuramente ci saranno dei provvedimenti sanzionatori che prenderemo d’accordo con l’allenatore, ma non ci sarà l’esclusione dalla rosa o la rescissione del contratto o cose del genere”.

OMNISPORT | 08-12-2020 18:18