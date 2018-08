Rivoluzione in Spagna, il campionato trasloca

Se l’Italia si è presa Cristiano Ronaldo, la Spagna risponde spostandosi verso gli Stati Uniti. L’estate che ha nuovamente spostato l’asse del mercato internazionale e le attenzioni generali verso la Serie A, grazie al sensazionale acquisto messo a segno dalla Juventus e ai colpi… a latere, come l’arrivo di Higuain al Milan e il sogno Modric cullato dall’Inter, tutti affari favoriti dal ritrovato appeal del calcio italiano, vede infatti la Lega spagnola concludere un accordo singolare, ma destinato potenzialmente a fare da apripista nel settore della vendita dei diritti televisivi e in generale della valorizzazione all’estero del prodotto calcistico delle singole nazioni. La Liga ha infatti comunicato di aver raggiunto un accordo con la multinazionale statunitense Relevant per portare avanti lo sviluppo e la diffusione del calcio spagnolo in Nordamerica. All’atto pratico, questa intesa porterà a far disputare, per la prima volta nella storia del calcio europeo, una partita di campionato al di fuori dei confini spagnoli, per la precisione negli Stati Uniti o in Canada attraverso la creazione della società “LaLiga North America”.

La partita in questione riguarderà ovviamente una tra Barcellona e Real Madrid, le squadre con più seguito fuori dalla Spagna e in grado di coinvolgere milioni di tifosi e appassionati anche oltre l’oceano. L’accordo, promosso sulla scia del successo di pubblico ottenuto dall’International Champions Cup, il torneo amichevole estivo che ha visto la partecipazione di tutte le big europee e vinto dal Tottenham, avrà una durata di ben 15 anni, inizierà già dalla stagione al via in Spagna dal 26 agosto e mette di fatto nero su bianco un progetto di cui si parlava da tempo anche in altri paesi, Italia compresa, senza però ancora essere stato concretizzato. Javier Tebas, presidente della Lega spagnola, è entusiasta: "Siamo concentrati sul progetto di fomentare la passione per il calcio in tutto il mondo e questo accordo rivoluzionario darà un impulso alla popolarità del calcio negli Stati Uniti e in Canada. La Relevant ha riempito gli stadi con l'International Champions Cup e noi collaboreremo con loro per promuovere il calcio in questa regione del mondo".

SPORTAL.IT | 16-08-2018 18:50