Rivoluzione in Superbike, cambia tutto

Svolta nel Mondiale Superbike. Dal 2019 ogni weekend ci saranno tre gare, contro le due attuali. Resta la corsa al sabato pomeriggio (ore 14), la novità è una sprint race programmata domenica mattina alle 11.

Poi al pomeriggio la terza manche alle ore 14. Il cambiamento trova scettici alcuni piloti, come Chaz Daviez:”A cosa serve correre tre gare, se sono tutte noiose? Sarebbe meglio correre una sola, ma che fosse divertente ed entusiasmasse il pubblico”.

Questa la nota degli organizzatori, riportata da da Corsedimoto.com: “Guardando al 2019, la FIM e la Dorna WSBK Organization hanno annunciato alcuni aggiornamenti del programma del 2019 del FIM Superbike World Championship, che ospiterà tre gare disputate per la prima volta nella storia della serie. Resta l’ormai tradizionale Gara 1 di sabato alle 14.00, questo aprirà il fine settimana e avrà la stessa durata. Per la prima volta in assoluto, la domenica proporra una gara sprint alle 11.00. Il weekend si concluderà per la classe WorldSBK con Gara Tre alle 14.00 con la solita durata, per tutti i round disputati all’interno dell’Europa centrale”.

“Preparandosi per quello che sarà un sensazionale weekend pieno di pura azione WorldSBK, Dorna WSBK Organization e la FIM stanno lavorando al fianco di piloti, team, produttori, circuiti, emittenti e sponsor per garantire che il miglior formato venga deciso per tutta la stagione 2019. Saranno garantite gare avvincenti e avvincenti, mentre il fine settimana del WorldSBK si trasforma in un’era completamente nuova con un’esperienza completamente nuova per i fan e gli spettatori di tutto il mondo”.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 11:35