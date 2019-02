Rivoluzione Inter: Spalletti e Nainggolan rischiano

Un altro tonfo pesante. L'Inter, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, abbandona anche il sogno di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Per Spalletti, un altro duro colpo da assorbire. In tanti, iniziano a pensare che non sia il tecnico giusto per i nerazzurri. Nelle ultime ore, il nome di Conte è diventato sempre più virale. Come se non bastasse, l'ex allenatore di Juventus e Chelsea si trova proprio a Milano ed è stato avvisato anche in zona sede nerazzurra. Marotta, ad dell'Inter, prima della sfida con i biancocelesti, è stato chiaro: "Massima fiducia in Spalletti" ma pare chiaro che il futuro del tecnico toscano sia legato ai risultati che arriveranno in Europa League e dall’esito della corsa per un posto nella prossima Champions League. La dirigenza nerazzurra vorrebbe tanto alzare un trofeo. Arrivare tra le prime quattro del campionato italiano potrebbe anche non bastare. Insomma, il fantasma di Conte aleggia su Spalletti.

In discussione anche Nainggolan. Il Ninja ha fallito il rigore decisivo contro la Lazio e non ha mai fatto vedere il suo vero valore in questi primi mesi nerazzurri, facendo parlare di sé soprattutto per fatti extra campo. Spalletti, che l'ha voluto, a tutti i costi, a Milano, l'ha difeso, certo che saprà reagire a questo momento negativo ma, anche in questo caso, attenzione ad una sua cessione a giugno. Il belga ha tanti estimatori all'estero e potrebbe anche fare le valigie, insieme ai tanti scontenti in casa Inter, in particolare quel Perisic che, contro la squadra di Inzaghi, è rimasto a guardare dalla panchina.

L'Inter sta attraversando un momento delicato. Senza una brusca inversione di rotta, in estate sarà rivoluzione totale. Il gruppo Suning pare stanco di aspettare e pretende un progetto vincente.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 08:55