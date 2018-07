Rivoluzione Milan, a rischio anche Gattuso

Il fondo Elliott sta stravolgendo il Milan. Dopo aver silurato sia Fassone che Mirabelli, la nuova proprietà si starebbe interrogando anche sulla posizione di Gattuso per capire se sia o meno l’uomo giusto per la rinascita del club. L'attuale tecnico del Diavolo (scelto anche come testimonial della campagna abbonamenti 2018/19) sta vivendo un periodo complicato, dovuto anche alle tante voci di mercato che parlano di un possibile addio di Bonucci, oltre che di diverse novità sul fronte offensivo (ancora non è chiaro quali attaccanti saranno in rosa al termine del mercato).

Ora anche le voci legate al suo futuro. Secondo il Corriere dello Sport, la nuova proprietà rossonera avrebbe già contattato Conte per capire se ci siano o meno le condizioni per vedere l'ex allenatore, tra le altre, della Juventus e della Nazionale sulla panchina del Milan. Conte, dal canto suo, avrebbe dato la propria disponibilità a rimettersi in gioco al Diavolo ma avrebbe chiesto un po’ di tempo per poter trovare il modo di liberarsi dal Chelsea.

E' noto, infatti, come Conte sia in "guerra aperta" con Abramovich, patron del Chelsea, reo di averlo esonerato "per giusta causa", quindi senza riconoscergli nulla, in termini economici, di quanto pattuito in caso di chiusura del contratto prima dei termini indicati. Gattuso, nel frattempo, sta continuando a lavorare, provando a concentrarsi solo sugli aspetti del campo. Chiaramente il fantasma di Conte potrebbe, alla lunga, diventare un problema per Ringhio. I tifosi, via social network, stanno sostenendo, in ogni modo, Gattuso, indicato come il vero collante che, in questi delicati e convulsi mesi, ha tenuto insieme il Milan. I prossimi giorni saranno decisivi, in un senso o nell’altro.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 08:30